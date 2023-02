Melvins stižu u Zagreb

Prvi susret ovdašnje publike i Melvinsa nakon gostovanja 2015. dogodit će se tijekom njihove europske turneje na kojoj promoviraju i prošlogodišnji, 25. studijski album „Bad Mood Rising". Nakon 40 godina bend i dalje predvode mitska figura nezavisne scene, gitarist i pjevač Buzz Osborne te bubnjar Dale Crover uz koje je od 2015. basist Steven Shane McDonald. Mada su inicijalno započeli kao hardcore punk grupa njihov zvuk se kroz desetljeća mijenjao i širio jer su šarali od sludge i alter metala, noisea, grungea, stoner, eksperimentalnog i jazz rocka, pa sve do avangardne glazbe. Ipak, možda najveća ostavština je dubok utjecaj na stvaranje i razvitak grungea, pa ih tako u svoje glazbene uzore stavljaju divovi poput Nirvane i Soundgardena, ali i mnoštvo drugih bendova iz Seattlea. Melvins su snažno dobacili i do drugih žanrova, pa ih na popis svojih utjecaja stavljaju bendovi kao što su Tool, Sleep, Sunn O))), Mastodon, Lamb Of God, Isis, ali i glazbenici kao što su Mike Patton ili vokal Slipknota Corey Taylor.

Melvins - „The Bit"

Za Melvinse je 90-tih bila poznata izreka da je svatko tko je bio na njihovom koncertu dan kasnije kupio gitaru i osnovao band. Ipak, u odnosu na većinu izvođača iz Seattlea oduvijek su ostali duboko zakopani u undergroundu, van bilo kakvih komercijalnih struja, ali naoružani zidom buke koji s godinama samo dobiva na čvrstini. Takvo je i novo izdanje, hvaljeni „Bad Mood Rising" na kojem su, u 14 minuta dugačkoj „Mr Dog Is Totally Right" ugostili Dylana Carslona iz grupe Earth.

Ulaznice za koncert grupe Melvins u prodaju kreću u petak, 10. veljače u 10:00 po cijeni od 20 Eur. Od 12. ožujka do 13. lipnja cijena ulaznica će iznositi 23 Eur, a na dan koncerta 26 Eur. Kupiti se mogu u Dirty Old Shopu, Rockmarku, Dallas Music Shopu Rijeka, na svim prodajnim mjestima i online na Eventim.hr.