Wu-Tang Clan stiže na EXIT

Bogovi rapa, kako još nazivaju legendarni Wu-Tang Clan predvodit će veliku proslavu 50 godina hip-hopa na EXIT festivalu! Univerzalno prihvaćeni kao najveći rap grupa svih vremena, postavit će Petrovaradinsku tvrđavu kao jedan od svjetskih centara u kojima će biti obilježeno pola stoljeća nevjerojatne kulture, čiji zvuk već desetljećima dominira planetom. Kao novi veliki headliner festivala stiže bend koji je duboko promijenio hip-hop igru, i to već debi izdanjem „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", koji se smatra jednim od najutjecajnih albuma ikada, i čijih 30 godina će se također proslaviti u Novom Sadu. Uz njih stiže i najjača regionalna hip-hop podrška izvođača iz više generacija, kao što su Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljao, Prti Bee Gee, Bolesna Braća, Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel, Fox & Surreal, Hiljson Mandela, Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Grše, Micka Lifa, Bore Balboa, i niz drugih.

U EXIT Univerzum slijeće i Phat Phillie sa svojom utjecajnom regionalnom hip-hop zajednicom okupljenom već 30 godina oko organizacije Blackout, kao i Bassivity ekipa koja ove godine slavi 20 godina od prvog izdanja, a uz koje će Petrovaradinska tvrđava ponovo biti jedan od epicentara globalne festivalske scene. Rap i trap struja umiksat će se, od 6. do 9. srpnja, s moćnim line upom na kojem su predvodnici najtraženije turneje na svijetu The Prodigy, zatim Grammy rekorder Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Keinemusik, Hot Since 82, Indira Paganotto, Chase & Status, CamelPhat, Claptone, Sofi Tukker, LF System, Burak Yeter, dok mnogi drugi izvođači stižu uskoro!

Osnivač i direktor Exita, Dušan Kovačević, istakao je značaj Wu-Tang Clana i njihovog dolaska na Petrovaradinsku tvrđavu: „EXIT će biti jedno od glavnih mjesta velike svjetske proslave 50 godina hip-hopa, za čiju priliku smo osigurali zvijezde zbog kojih će se ovog ljeta na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti fanovi iz svih krajeva svijeta! Osam albuma prodatih u preko 40 milijuna primjeraka, ulica u rodnom New Yorku, rasprodani stadioni, arene i glavne pozornice najvećih svjetskih festivala, potvrđuju fenomen Wu-Tanga, čiji svaki član je rap zvijezda za sebe".

Kad je u kolovozu 1973. DJ Kool Herc organizirao kvartovski tulum, i po prvi put produžio beat koristeći dva gramofona i miksetu, nije ni slutio da je udario temelje kulturi čija će slika, zvuk i utjecaj pola stoljeća kasnije u potpunosti dominirati planetom. Ovaj događaj zapamćen je kao prvi hip-hop party, a točno pedeset godina kasnije, dominantni zvuk koji je tada nastao uselit će se u svaku poru Petrovaradinske tvrđave.

Wu-Tang Clan obilježio je prvih 10 godina svog postojanja kao najluđa, najutjecajnija, najavangardnija i najbolja grupa prethodnog desetljeća, napisao je magazin NME 2005. godine, a taj opis je do danas ostao status quo. Istovremeno, Rolling Stone ih naziva „najboljom rap grupom ikada", NME dodaje da su „zauvijek promijenili hip-hop", a Billboard definira njihov značaj jednostavnim „Wu-Tang je vječan".

Wu-Tang se od prvog albuma do danas na sceni pozicionirao kao standard hip-hopa i nacrt po kojem se kroje muzičke karijere, od prvih nastupa u Texasu kada su plaćeni falsificiranom novčanicom od 100 dolara, do rasprodanih najvećih stadiona u New Yorku Londonu, Berlinu, Parizu i drugim svjetskim metropolama.

Objavili su osam albuma prodanih preko 40 milijuna primjeraka, i tako stvorili opus kojim su redefinirali hip-hop žanr, usput ostvarivši izuzetan utjecaj na legende kao što su Jay Z, Nas, Snoop Dogg, Eminem, The Notorious B.I.G., Alicia Keys, Kanye West, ali i na novi val zvijezda kao što su Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Rick Ross i mnogi drugi.

Osim izvođača iz istog stila poštovanje i naklonost Wu-Tang Clanu dali su i brojni velikani kao što su Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers, Quentin Tarantino, Mariah Carey, System of a Down, Jim Jarmusch i brojne druge zvijezde.

Skoro trideset godina nakon osnivanja, 2019. godine grad New York je odlikovao Wu-Tang Clan ulicom nazvanom po njima na Park Hilu. Tako je njihova matica Staten Island dobila „Wu-Tang Clan District", a bend beskrajno poštovanje zajednice iz koje su potekli. Povijesni i glazbeni značaj benda prikazan je i kroz dokumentarni serijal „Of Mics & Men", zatim i kroz igranu seriju „Wu-Tang: An American Saga", rađenoj po knjizi osnivača benda „The Tao of Wu", čija će posljednja sezona biti objavljena 15. Veljače.

Od samog početka Wu-Tang čine potpune alfe, vođa i master vizionar RZA, zatim ratnici GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna. Legendarni su upravo zbog snage, individualnosti i karaktera svakog pojedinog člana, čija je privrženost klanu toliko jaka da se međusobno doživljavaju kao obitelj. Wu-Tang Clan zbog toga nije samo stvar glazbene povijesti, već simbol čitavog pokreta, jer kako i sam RZA kaže, Wu-Tang je dizajniran da se spoji u cjelinu zbog zajedničkog cilja, a taj cilj je bio da zauvijek promjene scenu. Njihova veličina oslikava se u tome što su dominantnom zvuku devedesetih dali vječnost, i mada nisu pokrenuli žanr, oni su ga rekonstruirali i zadali zadatak dolazećim generacijama da održe postavljeni standard.

Formirani 1992. u New Yorku, inspiraciju su vukli iz kung-fu filmova i superherojskih stripova, a zaslužni su za neke od krucijalnih hip-hop hitova s kojima su postavili jake temelje unutar žanra. Samo njihov debitantski album „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", objavljen 1993. godine, sada trostruko platinasto izdanje uvršteno u Kongresnu biblioteku SAD-a, donijelo je megasinglove „C.R.E.A.M." (Cash Rules Everything Around Me) i „Protect Ya Neck". Odmah poslije, njihov drugi album „Wu-Tang Forever" zauvijek ih je zacementirao na sceni.

Uz legendarni Wu-Tang Clan stiže i najjača regionalna podrška. Predstavnici stare garde bit će okupljeni u predstavljanju hip-hop zajednice Blackout koja takođe obilježava 30 godina rada, a činit će ga osnivač Phat Phillie, zatim Bolesna Braća, Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Njezz i Bege Fank. Izuzetnu žensku podršku dat će Mimi Mercedez, Tam, Micka Lifa i Macha Ravel, a mušku Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Kene Beri & Spejs Noksi, Hiljson Mandela, Bore Balboa, Fox & Surreal, Kendi, Ognjen, Grše, Ružno Pače, Yung Bude, Podočnjaci, Dino Blunt, TTM, 2xŠihta, i Thicc Boi.

Festivalske ulaznice za EXIT 2023 dostupne su po promotivnim cijenama od 65 Eur i uz uštedu od 50%, a mogu se kupiti putem festivalskog sitea i na Entrio.hr.