Međuobrok koji treba izbjegavati

Znamo tu priču - čekate ručak i ne da vam se jesti ništa dok ne dođe, pa ćete si uzeti neku proteinsku pločicu i mislite da time činite uslugu svom tijelu i olakšavaju mršavljenje. Tržište je prepuno proizvoda koji obećavaju više energije, manju glad i brže rezultate, no nutricionisti upozoravaju da neki od tih naizgled zdravih izbora mogu imati suprotan učinak. Iako proteini imaju važnu ulogu u održavanju mišićne mase i kontrole apetita, nije svaki proteinski snack dobar saveznik u procesu mršavljenja.

Nutricionisti su se složili da su upravo proteinske pločice među najproblematičnijim opcijama. "Mnoge od njih prepune su dodanih šećera i umjetnih sastojaka koji podižu šećer u krvi i uzrokuju kasnije pad energije i pojačane žudnje", objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Lauren Manaker.

Dijetetičarka Avery Zenker dodaje da su neke pločice "više nalik slatkišima nego zdravom međuobroku", jer jedna može sadržavati gotovo cijelu dnevnu preporučenu količinu šećera.

Pametnije he usmjeriti se na cjelovite i jednostavne izvore proteina

Stručnjakinje savjetuju da se ne moraju u potpunosti izbjegavati, ali da treba pažljivo čitati deklaracije. Preporučuju biranje pločica s najmanje deset grama proteina i nekoliko grama vlakana, uz što manje dodanih šećera i masti.

"Takav omjer pomaže da ostanete siti do sljedećeg obroka, a da pritom ne ometate napredak u mršavljenju", navodi Manaker. Ključ je u umjerenosti i odabiru proizvoda koji uistinu doprinose uravnoteženoj prehrani.

Nutricionistice zaključuju da je pametnije usmjeriti se na cjelovite, jednostavne izvore proteina - poput posnog sira, jaja ili prženog edamamea - koji prirodno sadrže više hranjivih tvari i manje dodataka.