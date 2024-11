Međuobrok koji je stvarno zdrav

Uz vježbanje i kvalitetan san, prehrana je jednako važan faktor kojim se brine o općoj dobrobiti, a kada je u pitanju kognitivno zdravlje, dijetetičarke tvrde kako postoji jedan odličan međuobrok koji biste češće trebali konzumirati.

"Pravilnom prehranom možete podržati kognitivno zdravlje i zaštititi se od kognitivnog pada", ističe za Eating Well dijetetičarka Miranda Galati. S njom se složila i dijetetičarka Wa Na Chun koja ističe da su "nutrijenti poput omega-3 masnih kiselina iz masne ribe, antioksidansi iz bobičastog voća i zelenog lisnatog povrća, proteini iz orašastih plodova i mahunarki te vitamini B ključni za održavanje i poboljšanje kognitivnog zdravlja".

Za kognitivno zdravlje vrlo je važno konzumiranje proteina, a s obzirom na to da mnogi zbog nedostatka vremena ne stignu pripremati bogate i zdrave obroke, dijetetičarke su izdvojile jedno brzo, ali izvrsno rješenje kojim ćete brinuti o zdravlju mozga.

Najbolji visokoproteinski međuobrok za bolje kognitivno zdravlje

Ako tražite hranjiv međuobrok koji podržava zdravlje mozga, a za pripremu kojeg vam neće trebati puno vremena, dijetetičarke imaju rješenje. Ističu kako su vam za ovaj međuobrok potrebne samo konzervirane sardine i krekeri od cjelovitog zrna.

"Sardine su bogate omega-3 masnim kiselinama i pružaju 20 do 25 grama proteina po obroku od 85 grama. Za brzi međuobrok, jednostavno ocijedite tekućinu iz konzerve sardina i dodajte malo limunovog soka ili crnog papra za okus. Poslužite ih na krekerima od cjelovitog zrna ili tostu za uravnoteženi međuobrok koji podržava kognitivno zdravlje", pojašnjava Chun za Eating Well.

Zašto su proteini važni za kognitivno zdravlje?

Galati ističe da je "unos više proteina ključan za zdravo tijelo, a posebno za mozak. Mnoge aminokiseline, koje čine proteinsku hranu, koriste se za stvaranje neurotransmitera i drugih kemikalija u mozgu. Moguće je i da povećan unos proteina smanjuje unos rafiniranih ugljikohidrata i nezdravih masti u prehrani, čime se podržava općenito više protuupalna prehrana koja je zdrava za mozak."

Kako prenosi Eating Well, istraživanje među osobama starijim od 60 godina iz 2020. objavljeno u The Journal of Nutrition, Health and Aging pokazalo je da je veći unos proteina, osobito iz mesa, jaja i mahunarki, povezan s boljom kognitivnom funkcijom. Dodatna istraživanja pokazala su da su starije osobe koje su unosile nešto više proteina, posebno biljnog, imale manje gubitka pamćenja povezanog sa starenjem. Stoga, možda biste trebali posegnuti za grahom i mahunarkama.