Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka dovodi oskarovce

Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka održat će se u svom sedmom izdanju od 19. do 21. listopada u pulskom hotelu Park Plaza Histria, gdje će se okupiti dobitnici nagrada Oscar, Emmy i Grammy.

U okviru festivala, koji donosi niz panela i predavanja za skladatelje i filmaše, dodijelit će se i nagrade za najbolje skladatelje filmske glazbe Crystal Pine Awards u kategorijama najbolja originalna glazba za dugometražni, dokumentarni i kratki film, nagrada za najbolji zvuk, nagrada za najbolju glazbu (Soundtrack) i nagrada za životno djelo.

Na završnoj svečanosti će nastupati Elis Lovrić, Nina Kraljić, Ozren K. Glaser i Hollywood Film Music Quartet.

S festivala kažu da su svoj dolazak u Pulu potvrdili su Stephen Warbeck (dobitnik Oscara za glazbu u filmu Zaljubljeni Shakespeare), Gary Yershon (nominacija za Oscara za glazbu u filmu Gospodin Turner), Eddy Joseph (višestruko nominirani i nagrađivani inženjer zvuka koji je radio na filmovina James Bond - Casino Royale, Studengora, Evita, Harry Potter).

Bit će tu i William Lyons (Marija I., kraljica Škotske, Miljenica, Elizabeta: Zlatno doba...), Gary Marlowe (nagrađivani njemački filmski skladatelj), Gorka Oteiza (osnivač medijske platforme SoundTrackFest) i mnogi drugi.

Paralelno s festivalom održavat će se prva europska konferencija za organizatore filmskih festivala Film Festivals Days, na kojoj će sudjelovati, među ostalima, Eric Franssen (Wallonie Bruxelles-Images), Patrick Ager (Motion Picture Association of America), te bivši predsjednik BAFTA Tim Corrie (British Academy of Film and Television Arts - BAFTA).

Kako se ističe u najavi, cilj konferencije je pružiti europskim organizatorima filmskih festivala jedinstvenu platformu za edukaciju organizatora filmskih festivala koja uključuje seminare, radionice i panele kojima će organizatori steći ili poboljšati svoje upravljačke vještine u svim sastavnim područjima organiziranja festivala: komunikaciji, ljudskim resursima, odnosima s javnošću, financijama i mnogim drugima.

Film Festival Days osnovali su 2018. stručnjaci iz filmske industrije koji su ujedno i dio organizacijskog tima International Sound & Film Music Festivala, Carolina Duarte i Joseph Caristena.