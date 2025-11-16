Međunarodni dan tolerancije je baš danas ;)

Međunarodni dan tolerancije, koji se obilježava svake godine 16. studenoga, važan je podsjetnik na nužnost razumijevanja, prihvaćanja i poštovanja među ljudima. Proglašen je 1995. godine od strane UNESCO-a s ciljem promicanja mira, ravnopravnosti i kulturnog dijaloga u svijetu koji je sve više povezan, ali i istodobno obilježen brojnim nesuglasicama i podjelama. Tolerancija se ne odnosi samo na međusobno uvažavanje, nego i na aktivno prihvaćanje različitosti koje čine ljudsko društvo jedinstvenim i bogatim.

U suvremenom društvu izazovi vezani uz netoleranciju postaju sve izraženiji. Migracije, globalizacija, društvene mreže i političke napetosti stvaraju okruženje u kojem se razlike ponekad koriste kao izvor sukoba umjesto kao prilika za međusobno učenje. Upravo zato Međunarodni dan tolerancije naglašava potrebu za edukacijom, otvorenim dijalogom i izgradnjom empatije. Tolerancija ne znači nužno slaganje sa svime, nego poštivanje prava drugih da imaju vlastita uvjerenja, identitete i stilove života, sve dok time ne ugrožavaju slobodu i sigurnost drugih.

Obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju tolerancije, osobito među mladima. Škole i obrazovne institucije potiču kritičko razmišljanje, potiču učenike da razumiju različite perspektive i razvijaju vještine mirnog rješavanja sukoba. Kroz formalno i neformalno obrazovanje mladi uče kako graditi društvo temeljeno na pravednosti i uvažavanju, što je iznimno važno u vremenu kada se poruke mržnje mogu brzo širiti.

Tolerancija je jednako važna i u svakodnevnim međuljudskim odnosima. Počinje slušanjem drugih, izbjegavanjem predrasuda i spremnošću na razumijevanje. Na razini zajednice, tolerantno društvo omogućava suživot ljudi različitih nacionalnosti, vjera, kultura i uvjerenja. Takva sredina potiče kreativnost, inovacije i društvenu koheziju. Političke institucije, pak, imaju odgovornost stvarati okvire koji osiguravaju jednakost i zaštitu svih građana, bez obzira na njihove razlike.

Međunarodni dan tolerancije poziva nas da preispitamo vlastite stavove i ponašanja. Svaki pojedinac može pridonijeti boljem svijetu malim koracima: razgovorom bez osuđivanja, učenjem o drugim kulturama, podržavanjem marginaliziranih skupina ili jednostavnim činom dobrote. U vremenu globalnih izazova, tolerancija je jedan od temelja očuvanja mira i zajedničkog prosperiteta. Ona nije samo ideal, nego nužnost za stvaranje pravednog i humanog društva u kojem svaka osoba ima pravo biti ono što jest.