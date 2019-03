Dogodilo se na današnji dan - 30. ožujka

Halleyev komet koji svakih 75.3 godine 'posjeti' centar Sunčevog sustava, prvi je put zabilježen 240. godine pr.K. u Kini, a astronomi su ga tom prilikom optužili za smrt svoje carice. U narednim je stoljećima taj vjerojatno najpoznatiji komet u povijesti čovječanstva, svaki put bio 'kriv ili zaslužan' za velike događaje poput smrti rimskog vojnika i državnika Marka Vipsanija Agripe, poraz hunske vojske vođene Atilom, normansko osvajanje Engleske itd.

Američki liječnik i farmaceut Crawford Long 1842. godine izveo je prvu operaciju uz uporabu etera kao anestetika. Radilo se o uklanjanju tumora, a kasnije je eter uporabio u još nekoliko slučajeva uklanjanja tumora, amputacija i poroda, što je uporabu etera pretvorilo u praksu, te potaknulo daljnji razvoj anesteziologije.

Potpisivanjem Pariškog mira 1856. godine okončan je Krimski rat. Sukob koji se od 1853. vodio između Rusije i Bugarske s jedne, te Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Otomanskog carstva i Kraljevine Sardinije s druge strane, često se naziva prvim 'modernim' ratom, a po njegovom završetku područje Crnog mora je demilitarizirano te je zabranjena gradnja vojnih baza na njegovim obalama.

Hymen Lipman 1858. godine patentirao je olovku s gumicom na vrhu. Patent za 'izum' Lipman je za 100.000 dolara prodao Josephu Reckendorferu što se pokazalo odličnim potezom jer je vrhovni sud 1875. patent ukinuo uz obrazloženje da je izum 'u stvari kombinacija dvije već poznate stvari koja nema nikakvu novu uporabu'.

Američki državni tajnik William H. Seward 1867. godine ugovorio je kupovinu teritorija Aljaske od Rusije po cijeni od 7.2 milijuna dolara (4,19 dolara za km²). Teritorij je od 1884. do 1912. bio u neformalnom sastavu SAD-a, a Rusi su najmanje dva puta poprilično zažalili i to kada su krajem 19. st. otkrivena bogata ležišta zlata, a kasnije i nafte.

Marokanski sultan Abdelhafid, po mnogim suvremenicima smatran francuskom marionetom, potvrdio je sumnje svojih kritičara kada je 1912. godine potpisao Sporazum iz Fesa kojim je Maroko postao francuski protektorat s time da je sjeverni dio zemlje sa središtem u Tétouanu dospio pod upravu Španjolske, dok je Tangier postao međunarodni grad.

Na trgu Austurvöllur u islandskom Reykjavíku 1949. godine izbili su nemiri zbog najavljenog ulaska Islanda u NATO. Tisuće ljudi okupile su se kako bi prosvjedovale protiv direktnog uvlačenja zemlje u Hladni rat i sigurne militarizacije strateškog otoka u Atlantiku. Nakon mirnog početka prosvjednici su napali zgradu parlamenta nakon čega je intervenirala policija. Island je na kraju, uz veliko negodovanje javnosti, ipak primljen u NATO.

U New Yorku je 1961. godine potpisana jedna u nizu međunarodih konvencija o zabrani proizvodnje i trgovine opojnim drogama. Kako su raniji sporazumi obuhvaćali kontrolu opijuma, koke i njihovih derivata poput morfija, heroina i kokaina, a razvoj opijata se sve više širio, novom konvencijom obuhvaćene su brojne supstance među kojima i kanabis.

Jedan od najuspješnijih TV kvizova znanja, Jeopardy! Merva Griffina, debitirao je 1964. godine na NBC-u. Od tada se kviz iz SAD-a proširio diljem svijeta, a njegov jedinstven princip odgovaranja u obliku pitanja donio mu toliku popularnost da je u nekoliko navrata proglašen 2. najboljim kvizom svih vremena, a dobio je i nekoliko nagrada za najgledaniju TV emisiju.

Španjolski slikar i graver Francisco Goya, najvažniji europski umjetnik svoga doba koji je izvršio ogroman utjecaj u evoluciji slikarstva čiji se zadnji radovi smatraju pretečom impresionizma, rođen je 1746. godine u Fuendetodosu.

Nizozemsko-flamanski slikar, grafičar i crtač Vincent van Gogh, prethodnik čitavog europskog ekspresionizma koji je po galerijama Europe i Amerike ostavio iznimno velik opus (850 slika i više od 900 crteža i akvarela), rođen je u Zundertu 1853. godine.

Američki glumac, scenarist, redatelj i producent Warren Beatty, među čija djela spadaju All Fall Down, Bonnie i Clyde, Shampoo, Heaven Can Wait, Dick Tracy te mnogi drugi igrani i dokumentarni filmovi, rođen je 1937. godine u Richmondu u Virginiji.

Engleski gitarist i pjevač Eric Clapton, član brojnih bendova od kojih valja spomenuti The Yardbirds, Cream i Blind Faith, koji već više od 20 godina slovi za jednog od najboljih rock gitarista na svijetu što potvrđuje činjenica da je jedini na svijetu tri puta primljen u Rock and Roll Hall of Fame, rođen je u Ripleyu u Surreyu 1945. godine.

Američki izvođač MC Hammer, pravog imena Stanley Kirk Burrell, zapamćen po dramatično brzom usponu, ali i padu u showbizz svijetu, autor nezaboravnog hita U Can't Touch This koji je izazvao malu revoluciju glazbe na samom početku '90-ih, rođen je 1962. godine u Oaklandu u Kaliforniji.

Kanadska pjevačica Céline Dion, uspješna pop izvođačica s brojnim nagrađenim skladbama, ali ipak najzapamćenija po singlu My Heart Will Go On koji je bio tematska skladba hollywoodskog blockbustera Titanic, rođena je u Charlemagneu u Québecu 1968. godine.

Hrvatski nogometni vratar Tomislav Butina, igrač Club Bruggea, Olympiakosa i Dinama, te vratar reprezentacije od 2001. do 2006., u slobodno vrijeme strastveni ljubitelj umjetnosti, te sakupljač umjetničkih slika, rođen je 1974. godine u Zagrebu. Hrvatski tenisač Mario Ančić, jedan od 'četiri šampiona' s Firula, član hrvatske Davis Cup reprezentacije i osvajač tri pojedinačna i pet turnira u paru, rođen je u Splitu 1984. godine.