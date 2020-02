Mass Destruction - novi party program u Vintageu

Ne propusti premijerno ukazanje masovne party destrukcije kroz najveće hitove alternativne glazbe u subotu 21. ožujka u Vintage Industrialu.

The Mother Of All Parties is finally in Zagreb!!

Vodimo vas 'back to school' do žestokih punk rock stvari, a dodatno ložimo i s neizbježnim crossover žanrovima koji su se pretapali posljednjih 20 godina.

...Korn, Papa Roach, Linkin Park, Limp Bizkit, P.O.D., Green Day, Bad Religion, Tool, Crazy Town, Pantera, Marilyn Manson, Static-X, Foo Fighters, Blink 182, Sum 41, Alien Ant Farm, Bloodhound Gang, Coal Chamber, Red Hot Chili Peppers, Snot, Faith No More, Fuel, Rage Against The Machine, Godsmack, Cypress Hill, Body Count, Kid Rock, The White Stripes, Panic! At The Disco, Ministry, Justice, Daft Punk, Andrew W.K., Prodigy, Deftones, Slipknot, System Of A Down, Distrubed, Turbonegro, Beck, The Hives, Arctic Monkeys, The Hives, Interpol, The Killers, Bloc Party, The Offspring, Powerman 500, Nine Inch Nails, LCD Soundsystem, Fleet Foxes, Queens Of The Stone Age...

Ne propusti jedan od onih partija koje gledaš u spotovima svih ovih velikana, čijom ćemo se glazbom izranjavati na premijernom novom party programu 'Mass Destruction' u Savskoj 160.

Vrata se otvaraju od 20h, a program počinje u 22h. Ulaz se ne naplaćuje.