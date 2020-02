Maškarani koncert za zaljubljene u Kazalištu Marina Držića

Dubrovački simfonijski orkestar je priredio glazbenu poslasticu u prepunom Kazalištu Marina Držića. Koncert naziva Maškarani koncert za zaljubljene, okupio je brojnu i maškaranu publiku koja je pratila maškarani orkestar, dirigenta Marca Tardua i tri solistice, dubrovačke pjevačice Maju Grgić, Luciju Pećar i Andreu Marić, pjevušeći ili pljeskom u taktu glazbe koja se odvijala.

Pjesme koje smo slušali su Nocturno, Što me čini sretnom, So In Love, I'm a Fool To Want You, My Baby Just Cares for Me, Is You Is, Or Is You Ain't My Baby i brojne druge ljubavne pjesme hrvatskih i stranih autora, a za koje je aranžmane priredio Damir Butigan.

Koncert je organiziran u suradnji DSO-a s Gradom Dubrovnikom, Turističkom zajednicom grada Dubrovnika, Kazalištem Marina Držića, a u sklopu manifestacije Dubrovački karnevo.

Koncert u kazalištu Marina Držića je održan pod maskama, što je većina posjetitelja poštovala, atmosfera vrlo šarmantna i intrigantna.

Izvođači su bili prikladno maskirani. Konferansje je bio dirigent koji je govorio na engleskom jeziku jer je stranac koji uspješno vodi ovaj simfonijski orkestar godinama.

Koncert je postigao ono što je želio a to je da smo svi prisutni sudjelovali i propjevali u sebi bar jednu od izvedenih pjesama.

Dirigent Marc Tardue je francusko talijanskog porijekla ali je odgojen i obrazovan u Americi gdje je i diplomirao na konzervatoriju glazbe u Baltimoreu. Impozantna je njegova povijest i angažman i gdje je sve radio tako da smo sretni što je u Dubrovniku od listopada 2018 godine gdje obavlja funkciju glavnog dirigenta Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Njegova lepeza rada je osebujna, ima širok komorni i zborski simfonijski i operni repertoar u rasponu od baroka do suvremene glazbe i to s nekoliko svjetskih i nacionalnih premijera.

Ugodno iznenađenje su bile tri mlade glazbenice koje su plijenile svojim baršunastim glasom i svojom pojavom, Andrea Marić - sopranistica te Maja Grgić i Lucija Pećar pjevačice, vokali. Program je bio raznolik i započeo je s Mozartom a potom su se nizale pjesme naših i stranih autora i nekoliko melodija iz filmova i mjuzikla

Pjevačice su nastupale pojedinačno u duetu i sve tri što je činilo posebnu draž jer su im glasovi usklađeni.

Po završetku koncerta dirigent je posebno naglasio da ništa od toga ne bi bilo da nije bilo aranžmana gospodina Butigan.

Kazalište bilo popunjeno do posljednjeg mjesta i tražilo se mjesto više jer to je poseban ugođaj gdje su dolazili prijatelji i cijele obitelji.

Ni jaka bura a potom ni kiša nisu spriječile zaljubljenike u posjetu kazalištu i specifičnom koncertu jer su bile zastupljene gotovo sve vrste glazbe.

Ovakve glazbene poslastice izvedene pod maestralnom dirigentskom palicom i izuzetnim aranžmanom nam daju do znanja da postoji samo dobra glazba. Ujedno su primjer kako objediniti sve na jednom mjestu.