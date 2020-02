Irish punkeri The Mahones u Močvari

Prava irish punk poslastica stiže u nedjelju, 1. ožujka na Good Vibrations u Močvari! Po prvi puta u Hrvatskoj feštat će se s kanadskim veseljacima The Mahones!

Cijena ulaznice je 70 kuna u pretprodaji, na dan će koštati 90, a mogu se kupiti u Dirty Old Shopu.

The Mahones je kanadski irish-punk bend osnovan kako i priliči, na Dan sv. Patrika davne 1990. osnovao ga je Finny McConnel koji se rodio u Dublinu s idejom da ima bend koji njeguje etiku radničke klase sa snažnim utjecajem irske kulture. Kao glavni utjecaj benda navode Poguese od kojih su derivirali i samo ime, „Pogue Mahones" na irskom znači „poljubi me u dupe".

Do sada su izdali 13 albuma, a posljednjeg od njih Love, Death & Redemption promovirat će ovom prilikom u Močvari. Surađivali su s brojnim poznatim imenima kao što su Jake Burns (Stiff Little Fingers), Simon Townshend (The Who), Ken Casey and Rick Barton (Dropkick Murphys), Dave Baksh (Sum 41), Johnny Fay Gord Sinclair (The Tragically Hip), Ian D'Sa (Billy Talent)...

Svojim pjesmama obogatili su nekoliko filmova, od kojih se "Paint The Town Red 2010" našla u završnoj sceni filma „Boksač" s Mark Wahlbergom i Christianom Baleom koji je osvojio dva Oscara. Ljubitelji bendova kao što su Flogging Molly, Dropkick Murphys, The Pogues, Rumjacks i The Real McKenzies naprosto ne smiju propustiti ovaj koncert.