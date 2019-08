Mary May na samostalnom koncertu u Vintage Industrialu 23. 10.

U srijedu 23. listopada VIB će koncertno preuzeti sve zamjećenija i sveprisutna kantautorica Mary May iza koje je odličan hvaljeni album 'Things You Can't Put Your Finger On', a da saznate što vam sprema s premijernim nastupom u Vintage Industriala, morat ćete proviriti u koncertnu dvoranu Savske 160 i obećavamo da žao vam biti neće.

"Iako pjesme Mary May donose zamjetne količine tuge, ona nikad nije deprimirajuća, nego uznosita jer ju je ona uspjela izraziti, i time kao da je izrazila dio naše tuge".

Mary May se javnosti prvi put predstavila u travnju prošle godine singlom "Softest Tune" koji je jednoglasno osvojio kritičare. Uslijedili su nastupi na Indirekt, Bloomsday i Hoomstock festivalima, nakon kojih objavljuje još tri hvaljena singla. Krajem listopada 2018. godine objavila je svoj album prvijenac "Things You Can't Put Your Finger On" koji je opravdao sva očekivanja te je od strane više portala (DOP Magazin, Music Box - glazbeni portal, Muzika.hr) proglašen među najboljim izdanjima 2018. godine. U živo svira s bendom kojeg sačinjavaju sjajni glazbenici Luka Čapeta na gitari, Marin Živković na saksofonu i Borko Rupena na bubnjevima.

'Things You Can't Put Your Finger On' na Deezeru: www.deezer.com/hr/album/78905402