Mary May kreće na europski mini tour

Nakon fantastičnog prošlotjednog nastupa u Vintage Industrial Baru Mary May u srijedu započinje četverodnevnu europsku turneju.

Mary May - "Softest Tune"

Mary May i band u sastavu Luka Čapeta, Borko Rupena, Marin Živković I Marko Ferlan idu na prvi europski tour koji počinje u srijedu 30. listopada i traje do nedjelje 2. studenog, te uključuje po dva koncerta u Beču i Berlinu.

U Beču sviraju u umjetničkoj galeriji Shizzle 30. listopada koja se bavi promoviranjem suvremene umjetnosti kroz organizaciju koncerata, održavanje raznih radionica, izložbi i performansa te, dan kasnije, u glazbenoj knjižari Phil, mjestu koje je izrazito izbirljivo kad se radi o glazbi koju promoviraju u svom programu. U Berlinu ih očekuju koncerti u multidisciplinarnom kulturnom centru Artistania, a dan nakon u popularnom klubu Hangar49.

Mary May - "Somewhere Else"

Svirka u zagrebačkom Vintage Industrial Baru prošlu srijedu u domaćim je glazbenim medijima ocijenjena kao jedan od koncertih događaja kompletne sezone. "Koncert u Vintageu je bio magičan, mislim da nas je sve pomelo kad smo izišli na stage i vidjeli pun klub ispred nas. Pun Vintage! To nismo očekivali, valjda nas je baš zato i odnijelo na neko drugo mjesto. Publika je bila savršena, plesali su, dizali nas svojom reakcijom... Baš su bili s nama do samog kraja! Sad još samopouzdanije idemo na naš prvi tour : )" - u jednom dahu je ispričala Mary. Kritike poput "Nije to sinoć samo bio izvrstan koncert. Bilo je to slavlje glazbe kao takve, koje je, nadam se, kvalitetno zabilježeno, jer bio bi grijeh da taj koncert ne bude i objavljen" (Ravnododna) i "Čelna žena benda, pjesnikinja iza prvog kanconijera "Things You Can't Put Your Finger On" u idućih je godinu i pol razdvojila mora na putu do svog Olimpa pod kojim se poklonila sva domaća kritika, da bi danas u peteročlanom sastavu bila nuklearna sila s pozornice. Nuklearna sila koja zrači samopouzdanjem ključnim za vladanjem svojim rafiniranim i koncentriranim darom." (Ziher) u najmanju ruku pravdaju hvalospjeve koji proteklu godinu pljušte na račun iznimnog albuma "Things You Can't Put Your Finger On" i koncertne moći Mary May.