Pop punk bend Proleter objavio seriju live videa

Melodični miks punk rocka i pop punka zaštitni je znak zagrebačkog benda Proleter koji posljednjih nekoliko tjedana radi na novom materijalu. Prije nego dečki objave nove pjesme i najave album, odlučili su objaviti seriju live videa snimljenu na promociji albuma u klubu Hard Place.

""Život nije fer" album je koji smo pisali u svojim tinejdžerskim danima, a u kojem se može naći ponešto za svakoga. Od političkih punk rock himni kao što su "Lažovi" ili "Dosta mi je!" do balada kao "Sve moje pogreške" ili ska numera "No One Listens What You Say". Odlučili smo podijeliti s publikom atmosferu s promocije albuma i tako simbolički staviti točku na "i" ovog albuma, ali i cijelog jednog našeg stvaralačkog razdoblja. Mi smo već krenuli snimati novi materijali te se nadamo da ćete uživati u našem prvom albumu kao što smo i mi uživali snimajući ga", kaže pjevač benda, Antonio Mavrin.

Svoj prvi album "Život nije fer" na kojem je 16 pjesama bend je objavio u lipnju prošle godine, a live videima zaključuju priču koja je započela 2012. godine, kada je bend i nastao. Proleter čine Antonio (vokal i gitara), Roland (vokal i bas) i Tin (bubnjevi) i dosad su odsvirali preko 70 koncerata diljem Hrvatske, a objavili su nekoliko uspješnih singlova među kojima su "Pop punk bend", "Predrasude", "Nije pivo krivo" te "Kad se ona nasmije".

U njihovom se zvuku mogu prepoznati svi koji vole zvuk bendova kao što su Green Day, blink-182, Sum 41, The Offspring, Less than Jake, Good Charlotte, Fall Out Boy, Bowling for Soup, Jimmy Eat World, New Found Glory, Yellowcard i mnogi drugi.