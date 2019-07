Martinsku ovaj vikend okupira Nox festival

Nadolazeći prvi vikend u kolovozu na rezerviran je za šibenski Nox Festival čije prvo ljetno izdanje okuplja čak 30 DJ-a s četiri kontinenta, a među izvođačima iz SAD-a, Brazila, Izraela i brojnih europskih država ističe se jaki regionalni line up sastavljen od artista is Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije.

Nox Festival održava se na poluotoku Martinska, novoj festivalskoj lokaciji na koju je ove godine iz Pule doselio i Seasplash festival, a tijekom ljeta će se tamo izredati šest glazbenih festivala i jedan jednodnevni event.

Na tri stagea Nox Festivala glazbeni program praktički se neće ni gasiti od petka 02. kolovoza, kada ta smotra DJ-a počinje, pa sve do nedjelje 04. kolovoza kada bi Martinska trebala utihnuti kako bi publika mogla doći sebi od trodnevnog tulumarenja i plesa.

Otvaranje festivala pripalo je mladom RatCat residentu iz Komiže Beepolaru koji u petak, prvoga dana festivala, kreće od 16 sati na Taraca Stageu s kojeg pogled puca na stari Šibenik. Taj je stage uređen za dnevni đir, ima cocktail bar, a nakon uvoda Beepolara preuzet će ga sarajevski duo After Affair koji donosi na Nox dašak atmosfere sada već legendarne serije partya Garden of Dreams zbog kojih je glavni grad BiH postao istinskim centrom melodične elektroničke glazbe. Do šest sati ujutro, kada Taraca Stage zatvara, na DJ pultu izmjenjivat će se prvog dana festivala i Outcome, Marina Karamarko, Alex Ranerro te Nick Jelly i Foxy koji će nastupiti b2b za kraj.

Od 22 sata program paralelno kreće i na Main Stageu s pogledom na šibenski kanal sv. Ante. Taj najveći prostor na festivalskoj lokaciji koji može primiti i dvije tisuće ljudi, otvara domaćin Bakula, DJ i vođa RatCat kolektiva koji je među organizatorima Nox Festivala. U ponoć Main Stage preuzima Joris Biesmans, a dva sata kasnije DJ pult zauzimaju headlineri Red Axes, izraelski duo koji ne treba posebno predstavljati jer imaju kultni status na sceni. Nastupaju s trosatnim DJ setom, a u pet sati ujutro prepuštaju playere brazilskoj dami s berlinskom adresom TERR, koja je Šibeniku je nastupila zimus u Tunelu, izula je iz cipela i otad ima vojsku fanova diljem Dalmacije i regije. Posljednjih mjeseci njezina glazbena karijera doživljava pravu renesansu, a njezine trake vrte redovito svi najveći svjetski DJ-i. TERR zatvara Main Stage u sedam sati ujutro kada publika seli na After Party Stage. Smješten pod borovima, na travnatim terasama nad morskom obalom kao stvorenima da budu plesni podiji, taj će treći stage u subotu ujutro promrdati mostarski duo Roof AW i sarajevski DJ i producent Forniva. ROOF AW organizirali su nedavno Nox Festival Promo Party u Mostaru, a u Šibeniku su uvijek kao doma. O njihovim after partyima spredaju se prave legende i nema sumnje da će Martinska doživjeti toga jutra pravu eksploziju emocija, plesa i vrhunske glazbe.