Manje poznate četvrti za kupnju vintage i second hand stvari

Životni troškovi rastu diljem svijeta, pa kupovanje u second hand trgovinama postaje sve popularnije. Second hand predmeti predstavljaju održiviju alternativu brzoj modnoj industriji, a često je takva kupovina povoljnija te zabavna, osobito kad posjećujete nova i manje poznata odredišta. Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a 77% putnika iz Hrvatske želi uživati u putovanjima u kojima je lokalna zajednica na prvom mjestu, što znači da putnici putuju kako bi pružili podršku lokalnim zajednicama ili saznali više o njima, njihovim kulturama i tradicijama, što je trend koji se slaže sa stavovima putnika kojima je održivost jedan od prioriteta.

Istraživanje Booking.com-a također otkriva da gotovo polovica putnika (48%)* smatra da će klimatske promjene utjecati na način na koji planiraju putovanja, a 42% njih planira prioritizirati uštede na putovanjima u 2023. godini. Kao što se može očekivati, poznati gradovi diljem svijeta imaju mnoštvo opcija za putnike u potrazi za vintage, second hand i održivim trgovinama, no Booking.com želi istaknuti pet manje poznatih područja u tim poznatim odredištima kako bi istaknuo skrivene lokacije na kojima je lakše izbjeći gužve, pronaći dobre ponude i doživjeti (zasad) nepoznate četvrti.

Neal's Yard - London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Neal's Yard skriveno je mikronaselje u centru Londona, u šarenom kutku Covent Gardena, te je puno nezavisnih restorana, barova, kafića i trgovina s vintage asortimanom. Putnike koji imaju toliko sreće da otkriju ovaj skriveni dragulj za nagradu čeka pravo malo utočište, u kojem mogu naći sve, od pizze do traperica. Svi lokali također predano rade na održivim i etičkim praksama poslovanja. A kad već planirate potragu za skrivenim draguljima, možete se počastiti Interaktivnim iskustvom potrage za blagom te istražiti skrivene dragulje Londona na jedinstven način. Preuzmite aplikaciju i krenite u virtualnu potragu za blagom, koja će vas provesti kroz povijesne ulice ovog grada tijekom razdoblja kad nema toliko gužve te vam omogućiti da posjetite lokacije koje se obično ne nalaze na turističkoj karti Londona.

Gdje boraviti: Novac koji uštedite kupnjom u second hand trgovinama potrošite na boravak u objektu The Londoner, koji sadrži klub samo za goste, šest restorana s posebnim konceptom, bar i lounge na krovu, spa centar s bazenom, teretanu, lokal s namirnicama koje se ubrajaju u tzv. superhranu te salon za uljepšavanje. Ovaj predivni hotel nalazi se na trgu Leicester Square te od njega kratkom šetnjom možete doći do Neal's Yarda i drugih popularnih lokacija u Londonu, kao što su Soho, Covent Garden i Trafalgar Square.

Suarezstrasse - Berlin, Njemačka

Ulica Suarezstrasse proteže se od trga Sophie-Charlotte-Platz do ulice Dernburgstrasse u berlinskoj četvrti Charlottenburg, te je odlično polazište za ljubitelje starih blaga. Ova ulica puna je povijesti te sadrži više od 30 butika s antikvitetima, suvenirima i kolekcionarskim predmetima iz svih društvenih slojeva. Tu možete pronaći sve, bilo da tražite ormare iz razdoblja bidermajera, slike i modne predmete iz 1920-ih, dizajnerske predmete ili jednostavno neke prelijepe tričarije. Vlasnici mnogih trgovina u ulici Suarezstrasse pretvorili su svoju osobnu strast u svoju profesiju, zbog čega je ta ulica savršeno mjesto za one koji žele pružiti podršku lokalnim stanovnicima i uživati u upoznavanju lokalne zajednice. Za putnike koje zanima još više povijesti, posjet Berlinu ne bi bio potpun bez obilaska Berlinskog zida. Obilazak Berlinskog zida s vodičem putnicima će dati uvid u to zašto je zid izgrađen, što je dovelo do njegova pada te kako je izgledao život s obiju strana zida.

Gdje boraviti: About: Berlin Hotel uređen je u suvremenom stilu, a nalazi se blizu čuvene berlinske avenije Kurfürstendamm, gdje možete naći mnoštvo trgovina s vintage predmetima i antikvitetima. Ovo područje odražava berlinski živahni životni stil, no ipak se nalazi daleko od gužve. Do ulice Suarezstrasse možete doći ugodnom šetnjom, a za goste koji ne žele ići daleko od ovog objekta s oznakom 'Održiva putovanja' na Booking.com-u u blizini se nalaze mnoge trgovine, restorani i barovi.

El Raval - Barcelona, Španjolska

Barcelona nije samo popularno odredište za odmor, već je i grad u kojem se nalaze neke od najboljih trgovina s vintage odjećom u Španjolskoj. U pauzama od ukusnih tapasa i plivanja na jednoj od mnogih plaža putnici mogu posjetiti jednu od mnogih lokalnih trgovina s pomno odabranom vintage odjećom, torbicama i nakitom u četvrti El Raval, raznolikoj i multikulturalnoj četvrti u srcu Barcelone, koja je poznata po uličnoj modi, trgovinama s pločama i trgovinama u kojima možete kupiti skateboard. El Raval je područje s modernim izložbama u Muzeju suvremene umjetnosti u Barceloni, boemskim barovima, kul dizajnerskim trgovinama i uličnom umjetnosti, a sve to čini ulice zabavnima i punima lokalnih karakteristika. Osim te živahne četvrti, ovaj španjolski grad nudi još mnogo toga. Putnici mogu odabrati obilazak Gaudijeva višebojnog remek-djela s vodičem te uživati u izvrsnom pogledu na grad. Putnici koji odaberu ovaj obilazak preskočit će duge redove i diviti se mnogim Gaudíjevim umjetničkim djelima ukrašenima keramikom, staklom i mramornim mozaicima.

Gdje boraviti: Objekt Rambla 102 nalazi se u blizini popularne ulice Las Ramblas te ga od centra četvrti El Ravel dijeli kratka šetnja. Ovaj objekt s oznakom 'Održiva putovanja' na Booking.com-u nudi moderne i svijetle apartmane s pogledom na ulicu Las Ramblas. S obzirom na središnju lokaciju objekta, na pješačkoj udaljenosti nalazi se mnogo barova, restorana s tapasima i second hand trgovina. U blizini su također i glavne atrakcije u Barceloni, kao što su Casa Batlló, Park Güell i La Sagrada Familia.

Brera - Milano, Italija

Brera je milanska četvrt u kojoj se susreću umjetnost, moda, vintage trgovine i dizajn te pritom stvaraju jedinstvenu atmosferu. Brera je poznata kao umjetnička četvrt Milana zbog umjetničke škole, povijesnog muzeja i galerije te galerija i studija sa suvremenom umjetnosti. Za putnike koji traže jedinstvene vintage predmete, Brera je pravo mjesto za to: tu su trgovine Cavalli e Nastri, Urzì Vintage Selection i Bottega Rossa, u kojima se nalaze vintage odjevni komadi iz razdoblja od 1920. do 1990. Nakon velikog šopinga vintage odjeće u četvrti Brera pruža vam se idealna prilika da pođete u Obilazak krova katedrale u Milanu s obzirom na to da se ta poznata katedrala nalazi na kratkoj pješačkoj udaljenosti od četvrti Brera. Tijekom tog obilaska putnici će moći istražiti terase katedrale s lokalnim vodičem. Nakon što se sastanu s vodičem, putnici će dobiti priliku istražiti beskrajne detalje fasade katedrale te promatrati gradsku vrevu.

Gdje boraviti: Hotel Milano Scala objekt je koji posluje na ugljično neutralan te ekološki osviješten način, a nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od četvrti Brera. Ovaj objekt ima oznaku 'Održiva putovanja' na Booking.com-u zbog truda koji ulaže u pružanje održivijeg boravka gostima. Objekt također ima panoramsku terasu, koja je otvorena cijele godine i na kojoj se gosti mogu opustiti. Svaka soba u hotelu Milano Scala uređena je u stilu neke poznate opere, čime posjet ovom gradu dobiva dodatnu dozu povijesti.

Ekkamai - Bangkok, Tajland

Bangkok nudi mnogo toga kad je riječ o second hand i vintage opcijama, no ako želite putovanje na kojemu je lokalna zajednica na prvom mjestu, onda je ključno izbjegavati područja s gužvama. Četvrt Ekkamai sve je popularnija četvrt koju vrijedi posjetiti ako tražite alternativnu opciju iskustvima u centru grada. Ekkamai ima sve što vam treba za second hand šoping. Posjetitelji u potrazi za povoljnim šopingom svakako trebaju uvrstiti ovu četvrt na svoj popis za putovanja i uživati u obilju kožnatih predmeta i jako kul tenisica. A kad ste već u Bangkoku, obilazak s ciljem istraživanja tržnice Risky Market i tržnice Amphawa Floating Market savršen je način da doživite još veći dio tajlandske lokalne kulture. Na tržnici Risky Market putnici će povremeno vidjeti vlak kako prolazi kroz gužvu na tržnici dok vlasnici štandova užurbano miču svoje povrće i meso s puta. Na tržnici Amphawa Floating Market putnici će uživati u pogledu na stotine čamaca u kojima se na rijeci prodaje tradicionalna tajlandska hrana.

Gdje boraviti: Objekt Hide and Seek Boutique Hometel na kratkoj je pješačkoj udaljenosti od vintage trgovina u četvrti Ekkamai. Ovaj hotel s oznakom 'Održiva putovanja' na Booking.com-u nudi restoran, vanjski bazen i fitness centar. Ovaj udobni smještaj s doručkom gostima nudi prelijepu zamjenu za vlastiti dom, a zbog središnje lokacije izvrsno je polazište za istraživanje grada pješice.

