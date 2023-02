Rezultati Huawei istraživanja o navikama i aktivnosti parova

Valentinovo se brzo približava i očekivali bi da se mnogi parovi pripremaju za najromantičniji dan u godini kupujući svojim voljenima osobama darove, pišući čestitke, rezervirajući ulaznice za kino i pokušavajući dobiti mjesto u omiljenom restoranu. Ali mijenjaju li se ove tradicije? Novo istraživanje koje je proveo Huawei pokazuje da današnji parovi izbjegavaju tradicionalne forme poput 'večere i kina' u korist značajnijih aktivnosti i zajedničkih iskustava.

Obilježavanje Valentinova seže u daleku 269. godinu, kada se počelo slaviti kao blagdan u povodu svetog Valentina, dok je u 18. stoljeću započela tradicija darivanja cvijeća, slatkiša i slanja čestitki. Nekih 200 godina kasnije, ti se običaji drastično mijenjaju te parovi i oni koji tek počinju izlaziti s partnerom traže iskustva koja stvaraju trajna i drugačija sjećanja.

Gotovo dvije trećine ispitanika izjavljuje da su im "dosadili" tradicionalni datumi

Nedavno istraživanje tvrtke Huawei, koje je anketiralo više od 2500 ispitanika, otkrilo je kako se navike parova za Valentinovo mijenjaju. Gotovo dvije trećine (64%) ispitanih složilo se s izjavom da su im "tradicionalni spojevi dosadili i da traže uzbudljivija iskustva" s partnerima ili ljudima s kojima izlaze. Ovo je čak i istinitije među mlađim parovima gdje 71% ispitane dobne skupine od 26 do 35 godina izjavljuje da su im tradicionalni spojevi apsolutno nezanimljivi.

Zaboravite cvijeće i čokolade, impresionirajte spojem u tematskom parku ili penjanjem po stijenama

Na pitanje koji bi bio njihov idealan izlazak, jedan od sedam ispitanika (69%) u istraživanju izjavio je da bi više volio zajedničku netradicionalnu opciju kao što je sport na otvorenom, učenje novih vještina ili neko drugo zajedničko aktivno iskustvo nego tradicionalni izlazak. Doista, više od dvije trećine (67%) ispitanih reklo je da su već isprobali kreativnije aktivnosti, poput tečaja kuhanja, isprobavanja sobe za bijeg, neobične izložbe i kazališne predstave ili posjeta tematskom parku. Gotovo tri četvrtine ispitanika (73%) izjavilo je da su se odlučili za zajedničke sportske aktivnosti na spojevima ili sa svojim dugogodišnjim partnerom koje uključuju aktivnosti poput teretane, planinarenja ili čak penjanja po stijenama.

Zajednička iskustva zbližavaju parove

Promjene u navikama spojeva potaknute su željom za stvaranjem trajnih uspomena kroz zajednička i nova iskustva za koja mnogi parovi vjeruju da će ih zbližiti. Devet od 10 ispitanih (88%) reklo je da se slažu da ih dijeljena iskustva zbližavaju s partnerom, a tri četvrtine njih (76%) reklo je da bi radije spoj na kojem mogu naučiti ili doživjeti nešto novo sa svojim partnerom. To je posebno vrijedilo za mlađe parove, gdje je taj postotak porastao na 79% za skupinu od 26 do 35 godina.

Više aktivnih datuma u 2023. - ako se parovi uspiju dogovoriti što učiniti

U budućnosti, velika većina parova, njih čak 91% planira aktivnije spojeve i kreativna dijeljenja iskustava sa svojim partnerima na spojevima. To vrijedi i za one koji su već isprobali aktivnije izlaske i žele više još više aktivnosti u sljedećih 12 mjeseci, kao i za one koji se još nisu odvojili od tradicionalnih spojeva.

Više od 84% ispitanih reklo je da planiraju isprobati nove aktivnosti u vezi tijekom sljedećih 12 mjeseci. Točnije, putovanje je bilo najbolja opcija kod 77% ljudi koji su rekli da to žele uvrstiti u zajedničke planove i aktivnosti. Pokretanje novog hobija bilo je popularno kod polovice parova, a fotografija je bila željeni izbor kod 42% ispitanika. Sport je bio treća najpopularnija opcija gdje je više od trećine (36%) planiralo isprobati neku fitness aktivaciju na spojevima tijekom 2023. godine.

Međutim, parovi mogu imati problema oko dogovora o tome koje će aktivnosti raditi zajedno. Za putovanje se odlučilo više žena, njih 81% naspram 73% muškaraca, dok su muškarci bili skloniji sportu, njih 43% naspram 29% žena. Srećom, fotografija kao novi hobi bila je preferencija za oboje, 42% za žene i 41% za muškarce - što znači da će što god parovi krenuli, to će sigurno zabilježiti s novom, zajedničkom ljubavi prema fotografiji.

Stvorite i uhvatite romantične trenutke i uspomene

Huawei istraživanje na najbolji način pokazuje kako se moderni spojevi razvijaju i kako tehnologija može pomoći parovima da kreiraju, zabilježe i ponovno prožive drage romantične trenutke. Na primjer, istraživanje pokazuje da će parovi htjeti isprobati fotografiju kao novi hobi tijekom 2023., budući da mnogi već bilježe romantične trenutke fotografijama i videozapisima. Čak tri četvrtine ispitanika (74%) reklo je da to već čine kada provode vrijeme zajedno. A oni koji žele putovati dok su u vezi (77%)

O istraživanju:

Istraživanje je tijekom siječnja 2023. proveo Pollster u ime tvrtke Huawei. Rezultati su temeljeni na odgovorima 2550 ispitanika iz Turske, Rumunjske, Njemačke, Italije, Francuske i Poljske. Podaci o studiji: CAWI, ciljna skupina: muškarci i žene 18-55 godina, nacionalni predstavnici za svaku zemlju prema mjestu stanovanja (regiji) i dobnim skupinama prema spolu.

