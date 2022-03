Mala hrvatska tvrtka je primjer zelene tranzicije

Projekt pod nazivom AVEM - digitalna i zelena tranzicija istoimene hrvatske tvrtke nagrađen od strane Europske komisije sredstvima za sufinanciranje projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj projekta je digitalizirati proizvodnju i prilagoditi se tehnologijama održivog razvoja uz povećanje proizvodnje i izvoza.

Projekt je pokrenut u rujnu 2021. i trajat će 18 mjeseci. Najvažnije aktivnosti su rekonstrukcija poslovnog pogona i opreme za digitalno-zelenu tranziciju, te uvođenje nove organizacije poslovanja. Sve to za cilj ima bolju optimizaciju poslovnih procesa i prilagođavanje ciljevima kružnog gospodarstva i održivog razvoja, što prepoznaje i Europska komisija koja sredstva iz Fonda za regionalni razvoj izdvaja za projekte koji su usmjereni na stvaranje novih radnih mjesta, ulaganja u infrastrukturu i lokalni razvoj te razvoj malih i srednjih poduzeća.

Iz AVEM-a poručuju da su rezultati projekta, osim smanjenja emisije ugljičnog dioksida, otvaranje 6 novih radnih mjesta, te povećanje izvoza za 100 posto i prihoda od prodaje za 61,2 posto. „Zahvaljujući sredstvima koja smo dobili uspjeli smo unaprijediti našu trenutnu proizvodnju, ali također možemo planirati u skoroj budućnosti ugradnju solarnih panela od 400kw i zamijeniti postojeću opremu novom koja je daleko energetski učinkovitija, s većim proizvodnim kapacitetom. Time bi bili neovisni o energentima i značajno smanjili emisiju štetnih plinova", rekla je Marijana Pavlović Puljić, direktorica tvrtke Avem d.o.o.

AVEM je obiteljska tvrtka iz Županije koja nudi već prepoznat asortiman proizvoda na tržištu koji uključuje sve od smrznutog asortimana, krušnih mrvica, do grisina raznih okusa. Najvažnije vrijednosti tvrtke su poštivanje tradicije i kvalitete, ali i inovativnost koja je omogućila AVEM-u uspješno poslovanje više od jednog stoljeća. Zahvaljujući ovom projektu, koji će uz EU fondove, podršku hrvatskog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, uspješno prilagoditi svoju proizvodnju europskim standardima.

Kako bi podržala razvoj zemalja članica EU i prilagodbu standarda, Europska komisija izdvaja sredstva iz pet različitih fondova kojima je cilj pomoći raznim projektima kako bi se što prije izvršila potrebna tranzicija. Jedan od tih fondova je i Europski fond za regionalni razvoj koji pomaže razvoju različitih regija u Uniji. U razdoblju 2021.-2027. fond će omogućiti ulaganja u inovacije i potporu malom i srednjem poduzetništvu, digitalizaciju, zelene ciljeve i smanjenje emisije CO2, jačanje mobilnosti, veću društvenu potporu u području uključivog zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Također, neki od ciljeva su ravnopravan pristup zdravstvenoj skrbi, jačanje uloge kulture i održivog turizma te podrška lokalnom razvoju i održivom urbanom razvoju unutar EU.

Nakon pandemije koronavirusa, Europska komisija također je pokrenula sveobuhvatan i ambiciozan plan oporavka. U tom smislu, kohezijska politika imat će ključnu ulogu u osiguravanju uravnoteženog oporavka, poticanju konvergencije i osiguravanju da svatko bude zbrinut. REACT-EU jedan je od najvećih programa u okviru novog instrumenta Next Generation EU koji iznosi 50,6 milijardi eura. Nastavlja i proširuje mjere odgovora na krizu i sanaciju krize koje se isporučuju kroz Investicijsku inicijativu za odgovor na koronavirus i Investicijsku inicijativu za odgovor na koronavirus Plus i predstavlja most prema dugoročnom planu oporavka. Stoga se ova dodatna sredstva koriste za projekte koji potiču kapacitete za sanaciju u kontekstu krize s koronavirusom, kao i ulaganja u operacije koje pridonose pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva.