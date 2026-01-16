Magična ljepota zagrebačkoga Cvjetnog trga u opusu Renate Facan Kušec

Popularna i cijenjena akademska slikarica Renata Facan Kušec, autorica je atraktivnog opusa, u ulju, akrilu, akvarelu, često je slikala s osobitim nadahnućem mnoga lica grada Zagreba, nastojeći svaki puta istaknuti njihovu posebnost, izrazitu privlačnost i šarm.

Jedan od tih gradskih motiva svakako je trg u središtu grada, Cvjetni, kako svi u razgovoru i nazivaju to omiljeno sastajalište, mjesto okupljanja i boravljenja u brojnim kafićima, okruženi lijepom arhitekturom.

Na Cvjetni (ili službeno Trg Petra Preradovića) možete doći iz Bogovićeve s istočne strane, iz Margaretske i Preobraženske sa sjevera, iz Varšavske sa zapada , i Preradovićeve s juga .

Tu je i crkva i spomenik pjesniku Petru Praradoviću i nekoliko kioska za prodaju cvijeća.

Sve je to našlo svoje mjesto u brojnim ciklusimaa Renate Facan Kušec, koje je ona posvetila tom čuvenom trgu, donoseći na svojim slikama atmosferu, ugođaj prostora.

Ritam grada najlakše se uočava, opaža u razgovorima, u riječima koja lebde iz jedne ulice u drugu, s trga na trga.

Priznajem, nikada nisam propuštao mogućnost da ne prođem preko Cvjetnog jer uvijek sam susreo nekog poznatog , porazgovarao kratko i krenuo dalje.

Ta muisteriozna ljepota trga u središtu Zagreba lijepo se vidi i osjeća u novom ciklusu Renate Facan Kušec.

Cvjetni i dalje živi svoj čudesni život magine ljepote.