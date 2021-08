Loše navike koje vas debljaju

Znate li gdje ćete najprije dobiti trbušnjake? U kuhinji, vjerovali ili ne... jer je puno važnije što jedete nego koliko vježbate.

Ipak, stručnjaci upozoravaju, ravan trbuh ne bi trebao biti glavni razlog za mijenjanje životnih navika nego zdravstvene prednosti zdravih navika.

Ovo najštetnije navike, koje mnogi od nas imaju, a prepreka su nam na putu do ravnog trbuha.

Jedete bijeli kruh - puno je zdravije odabrati onj od sjeloviti žitarica nego bijeli od potpuno prerađenih zrna i brašna. Isto vrijedi i za tjesteninu. Prerađeni ugljikohidrati nemaju nikakve nutritivne vrijednosti, a doprinose debljanju.

Konzumirate previše umjetnih zaslađivača - premda možda mislite da je bolje izabrati opcije na kojima stoji da nemaju šećera, činjenica je da su one prepune umjetnih zaslađivača koji mogu biti prepreka ravnom trbuhu. Naime, umjetni zaslađivači se ne razgrađuju u probavnom traktu i mogu uzrokovati nadutost. Najbolja alternativa šećeru su opcije poput stevije.

Ne jedete dovoljno vlakana - vlakna su vam najbolji prijatelji ako želite ravan trbuh. Ona ne samo da pomažu probavi pa samim time pomažu pod nadutosti, nego ste zbog njih i dulje siti, što znači da unosite manje kalorija. Najbolje je vlakna unositi putem namirnica poput slanutka, crnog grada i leće. One imaju malo kalorija, čine nas sitima i pomažu pri probavljanju i izbacivanju masnoća iz tijela.

Ne pijete dovoljno vode - uobičajena je zabluda da voda pogoršava nadutost. Ona zapravo pomaže da tijelo bolje probavi hranu. Voda pomaže vlaknima da se kreću i sprječava zatvor. Osim toga, nema kalorija.

Prebrzo jedete - lako je zaletjeti se kada ste jako gladni, ali važno je jesti polako. Naime, kada brzo jedete ne kontrolirate koliko jedete i možete pojesti puno više nego što biste da jedete sporo. Uz to, kada brzo jedete gutate puno zraka, a to potiče nadutost. Idealno bi bilo da obroku posvetite 20-ak minuta, piše Eat this.

Preskačete doručak - mnogi ljudi preskaču doručak jer ne stignu jesti ujutro ili nisu gladni, ali vrlo je važno započeti dan nutritivno bogatim obrokom koji sadrži raznolike namirnice. Jedan od najboljih izbora je zobena kaša jer je puna topivih vlakana. Stručnjaci savjetuju i da večer prije pripremite doručak kako se ujutro ne biste morali baviti time.

Pretjerujete s ugljikohidratima - sami ugljikohidrati nisu loši, ali treba paziti količinski. Ne treba ih potpuno izbaciti, ali bilo bi ih dobro ograničiti na samo doručak i ručak te ih obogatiti povrćem i proteinima.

To je to, uglavnom... znači, promijenite navike!