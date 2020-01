Londonske punk rock legende UK Subs 4. veljače u Boogaloou

Londonska punk rock legenda U.K. Subs na čelu sa živućom punk rock legendom, pjevačem Charile Harperom koji je napunio sedamdest i petu godinu života nastavlja konstantu turneja, služeći se motom "On Tour Forever" svirajući iz godine u godinu novim punk rock generacijama.

Ovoga puta obilježavajući 40. obljetnicu od objavljivanja njihovog drugog studiskog albuma „Brand New Age" na kojem se nalazi njihov najveći hit „Warhead" koji je ujedno postao i himna punk rock generacije!

U. K. Subs slove za predvodnike druge punk generacije uz Dead Kennedys, The Exploited, Discharge, Anti Nowhere League, GBH, Partisans, iako su svoju karijeru započeli još 1976. godine, najbitnijoj godini za punk rock. Prvi singl C.I.D. objavili su 1978. godne i odmah se se pojavili u glazbenoj TV emisiji "Top Of The Pops".

Kada je 1979. godine izašo njihov prvi album „Another Kind Of Blues" su odmah dospjeli u prvi plan punk scene, djelomočno zahvaljujući i velikoj diskografskoj kući RCA. Za RCA su objavili još tri albuma sa kojima su postali najpoznatiji punk rock band druge generacije i postali jedan od najuspješnijih punk - rock bendova sa čak sedam učešća na „ UK Top 30" između 1978. i 1981.

Pjesma „Warhead" postala je internacionalna punk himna, a 2008. se je ponovo popela na top liste zahvaljujući novoj verziji snimljenoj za film "This is England". Pjesmu „Down On The Farm" sa albuma „Endengared Spcies" su Guns & Roses obradili na svom Spaghettin Incident albumu. Albumi „Another Kind Of Blues" (1979), „Brand New Age" (1980), „Crash Course - Live" (1980), „Demolished Responsibility" (1981) su došli do „UK Top 10" i pored toga dospjeli na listu najbitnijih punk rock albuma svih vremena, a mediji U.K.Subs proglasili najboljim punk - rock bandom nakon Sex Pistols, The Clash i Ramones.

Kao gosti večeri će nastupiti zagrebački old school punk rockeri Eksodus koji su već desetak puta svirali sa U.K. Subsima i britanski band The Mistakes koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku i predstavlja svoj novi album „Upstarts And Heretics" snimljen u berlinskom Candy Bomber studios sa producentima Moses Schneiderom i Ingo Kraussom koji su poznati po radu sa The Pixies, The Beatsteaks, Iggy Popom, The Damned,... Album je dobio odlične kritike a mediji ih predviđaju sjajnu budućnost.

Početak koncerta je najavljen u 20 sati, a cijene ulaznica iznose 90 kn u pretprodaji i 110 kn na dan koncerta. Pretprodajna mjesta ZAGREB: Boogaloo Club Caffe Bar (10:00 - 16:00) - Ulica grada Vukovara 68 (ulaz iz Ivana Lučića), Dirty Old Shop - Tratinska 18 , Rockmark - Berislavićeva 13, Kloto - Masarykova 14, Octopus Piercing Studio - Gundulićeva 32. RIJEKA: Dallas Music Shop - Splitska 2A, Entrio sustav, Eventim sustav.