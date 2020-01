Sebadoh ponovno u Zagrebu

Legendarni indie rock pioniri Sebadoh vraćaju se u zagrebačku Tvornicu kulture, 22. ožujka, u sklopu turneje kojom promoviraju album "Act Surprised".

Sebadoh su osnovani daleke 1986. u Massachusetssu od strane Erica Gaffneya i Lou Barlowa iz Dinosaur Jr-a, kako bi istraživali ideje koje ne pašu uz zvuk Dinosaura. Grupa je uz Pavement i Guided By Voices stvorili žanr koji će kasnije iznjedriti gomile nasljednika pod etiketom indie rocka.

Ove legende američke nezavisne rock scene, besmrtni kreatori lo-fi estetike, predstavljaju jedan od njenih stupova, te su band koji je uvijek na neki način djelovao iz sjene, utjecavši u procesu na cijeli niz bandova i glazbenika.

Bend je premijerno u Hrvatskoj nastupio 2014. I to baš u Tvornici, promovirajući izdanje "Defend Yourself", nakon kojeg je usljedilo šest godina diskografske tišine prekinute prošlogodišnjim albumom "Act Surprised". Indie kritika novih je 15 Sebadoh pjesama ocjenilo visokim ocjenama, pogotovo singlove "Celebrate The Void", "Stunned", "Raging River" i "Sunshine".

Ulaznice u pretprodaji iznose 100 kn, a na dan koncerta 120 kn. Službena prodajna mjesta su Tvornica kulture (Ljudevita Posavskog 1), Aquarius CD shop (Varšavska 13), Dancing Bear (Gundulićeva 7), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), prodajna mjesta Entria, kao i www.entrio.hr.