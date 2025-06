Ljetni pakao u autu, na lancu, bez vode

Iz udruge Prijatelji životinja nedavno su upozorili da svake godine, s početkom sezone godišnjih odmora, u Hrvatskoj počinje i sezona napuštanja pasa i mačaka, čiji broj premašuje 10 000 godišnje. Stoga već 23 godine provode kampanju „Obitelj na more, a pas na ulicu?!", podsjećajući da je napuštanje sada i kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. No uz napuštanje, ljetni mjeseci donose još jedan pakao za životinje: pregrijavanje, dehidraciju, toplinske udare i smrt.

Ostavljanje životinja u autu izaziva toplinski udar i smrt

„Nažalost, svako ljeto dobivamo prijave zanemarivanja, osobito pasa, koje ljudi ostavljaju zatvorene u vrućim autima, vezane na lancu bez hlada i vode ili zatvorene u dvorištima na +35 Celzijevih stupnjeva bez zaštite od sunca. Neshvatljivo je da uopće moramo objašnjavati da se pas ili mačka ne ostavljaju u autu na ljetnim vrućinama ili da izlaganje izravnom suncu može izazvati toplinski udar, pa čak i ubiti životinju", navodi Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.

Upozorava da je ostavljanje psa u zatvorenom vozilu odraz opće neodgovornosti, koja se ogleda i u nedostatku osnovne skrbi - od mikročipiranja, kastracije i redovitog cijepljenja do svakodnevne brige: „Temperatura u parkiranom automobilu već na vanjskih 25 °C može narasti na 50 °C u samo nekoliko minuta, čak i ako su prozori djelomično otvoreni ili je vozilo parkirano u hladu. Psi se ne hlade znojenjem kao ljudi, nego isključivo dahtanjem i preko jezika, što ih čini iznimno ranjivima na visoke temperature. Ako tjelesna temperatura psa prijeđe 41 °C, može doći do zatajenja organa i smrti u manje od pet minuta."



Posebno ugroženi psi s kratkim njuškama i bolesne životinje

Iz Prijatelja životinja ističu da su u velikoj opasnosti osobito psi s kratkim njuškama poput mopsova i buldoga, stariji psi, štenci, oni s bolestima srca i dišnih puteva, pretili psi te psi s gustom i dugom dlakom. Simptomi toplinskog udara uključuju staklaste oči, ubrzano disanje, prekomjerno slinjenje, dezorijentaciju, povraćanje, proljev i gubitak svijesti. U takvoj situaciji životinju treba odmah smjestiti na hladnije mjesto, omotati tijelo hladnim mokrim ručnicima, smočiti uši i šape hladnom vodom, namočiti jezik vodom ili životinji dati piti ako je pri svijesti i ako sama traži vodu te što prije osigurati veterinarsku pomoć.

Ako vidite psa zatvorenog u autu, pozovite policiju!

Kako bi se sve to spriječilo, Prijatelji životinja apeliraju na sve da nikada ne ostavljaju psa u zaključanom automobilu, čak ni u hladu i sa spuštenim prozorima. Tijekom toplih dana životinji treba osigurati boravak u hladu ili klimatiziranom prostoru, stalni pristup svježoj vodi, izbjegavanje trčanja i velikih tjelesnih napora na suncu, a šetnje ograničiti na rane jutarnje ili kasne večernje sate jer vrući pločnici mogu opeći šape. „Ako vidite životinju u autu ili bez zaklona, vode i nadzora na vrućini, obavezno pozovite policiju! Zanemarivanje prijavite i komunalnom redaru i veterinarskoj inspekciji. Pas i mačka ne mogu sami sebi otvoriti vrata niti donijeti vodu, trebaju našu pomoć", poručuju iz Udruge. Dodaju da ne smijemo zaboraviti ostaviti zdjelice sa svježom vodom i za žedne divlje životinje, koje se teško snalaze u razdobljima ekstremnih suša.

Prijatelji životinja pozivaju građane da, umjesto da kupuju životinje kao stvari i napuštaju ih kad im se više ne uklapaju u planove, posjete najbliže sklonište i pruže dom onima kojima je najpotrebniji. Ujedno apeliraju na lokalne zajednice da osiguraju zaklon i vodu za životinje na javnim površinama te da pojačaju nadzor i sankcioniraju neodgovorne skrbnike.

Više informacija i besplatni edukativni materijali dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.