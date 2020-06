Ljetni diskont kulture, događanja od 23. - 27.6.2020

Centar za kulturu Trešnjevka trudi se skratiti i uljepšati vam dane do početka godišnjih odmora i odlazaka na more, ili kod rođaka na selo, ili jednostavno do zagrebačkog Jaruna.

Od 4. lipnja do 24. srpnja u CeKaTe-u, za sve Zagrepčane i goste, pripremili smo OSMI LJETNI DISKONT KULTURE.

Ove godine očekuje vas bogat program...koncerti, predstave, stand up show, eko plac, čitanje priča, književne večeri i radionice za djecu. Možete poslušati zanimljive koncerte, družiti se na radionicama, zabaviti se ali i nešto naučiti.

Programi će se održavati u Atriju CeKaTe-a, a u slučaju kiše u dvorani.

Nadamo se da ćete se pridružiti i našoj humanitarnoj akciji pod motom "Dobro je činiti dobro". I ove godine smo našem diskontu dodali humanitarni cilj i umjesto kupljene ulaznice građani mogu donirati hranu i higijenske potrepštine za ljude u potrebi. LJETNI DISKONT KULTURE povezujemo sa SOCIJALNOM SAMOPOSLUGOM.

Za sva događanja, osim za stand up predstave, ne morate kupiti kartu da biste uživali u programu. Umjesto karte, donesite sve što nedostaje socijalnoj samoposluzi u Zagrebu - brašno, šećer, riža, ulje, konzerve, a može i higijenske potrepštine. Sve što donesete mi ćemo odnijeti prvoj socijalnoj samoposluzi u Zagrebu.

Koje kulturne događaje vam donosimo od 23. - 27. lipnja 2020.

23.6. u 18 sati RECIKLIRANE KONZERVE I PRIČA O TRAMVAJIMA / IZLOŽBA /

Željko Vodopić, dugogodišnji stanovnik Trešnjevke sa adresom na Novoj Cesti, predstavlja nam ovom prilikom svoje radove. Reciklirane konzerve (karantena-konzerve), instalacije nastale u karanteni, koje se sastoje od dvadesetak konzervi za ribu (ispražnjenih, naravno), koje su zaživile sa novim sadržajem; konzerve su poput pozornice, u njima se vide brodovi, jedrenjaci i čamci, oluje i smiraji, ribari, mreže i vrše, pingvini, čak i kit; samo nedostaju one: ribice-hraniteljice. Željko nam također predstavlja i svoju kolekciju pod nazivom Tramvaji. Radi se o minijaturama - akvareliranim grafikama. Među njima nalazi se 9 zagrebačkih tramvaja; 4 tramvaja (iz povijesti, koji su vozili nekada a više ih nema) u gradovima Hrvatske, te 18 europskih tramvaja. Zna se da tramvaji spavaju na Ljubljanici pa je tako poveznica sa temom jasna.

23.6. u 19 sati JESENSKI I TURK / PREDSTAVLJAMO IZDAVAČE /

Gost: Goran Batina, izvršni direktor i urednik

Naklada Jesenski i Turk osnovana je 1997. godine. Kroz više od šesto dosad objavljenih naslova obuhvaćena su kapitalna djela društvenih i humanističkih znanosti, aktualna i već klasična djela iz područja popularne znanosti te vrijedna esejistika, publicistika i književna djela. Profil kuće kvalitetna je literatura birana i rađena s idejom promicanja kulture čitanja i promišljanja kroz popularizaciju pojedinih područja, tematiziranje aktualnih društvenih, političkih i kulturalnih pitanja, promoviranje novih kvalitetnih autora uz one već etablirane, s posebnim naglaskom na kvalitetnu i inovativnu ukupnu prezentaciju - koncept, sadržaj i vizualni identitet knjige. Dođite i saznajte više o ovoj popularnoj Nakladi, koja nova izdanja nam spremaju i još mnogo toga!

https://cekate.hr/program/ljetni-diskont-kulture-predstavljamo-izdavace-jesenski-turk/

24.6. u 19 sati 43. SUSRETI ZAGREBAČKIH GLAZBENIH AMATERA / KONCERT /

43. izdanje Susreta zagrebačkih glazbenih amatera donosi nastupe gradskih zborova pod zvijezdama: u dvorištu CeKaTe-a zapjevat će klapa Prvi Komin Snježanin, Ansambl Marco Polo, Zbor Zrele Trešnje, Pjevački zbor Ivan plemeniti Zajc i zasvirati Tamburaški orkestar Gaj. Dođite i uživajte u predivnoj a capella i tamburaškoj glazbi!

26.6. u 18 satI EKO PLAC

I ove godine CeKaTe i Udruga Vestigium predstavljaju ekološki uzgojene i ručno napravljene domaće proizvode najboljih OPG-ova. Vestigium čini naš kvart zelenijim, zadovoljnijim i zdravijim. Učinite vašu kuhinju ukusnijom i pridružite nam se na zdravoj radionici Uradi sam. Dođite na druženje u Atrij CeKaTe-a te kušajte raznolike i zdrave namirnice.



26.6. u 21 sat BRAK, DIJETE I POVREMENI SEKS / STAND UP COMEDY SHOW /

Riječ je o show-u sastavljenom od fora nastalim od kraja 2017. do sada. A bave se uglavnom onim što se u to vrijeme događalo komičaru Marku Dejanoviću. Kao što i ime show-a kaže, pričat će o svom životu u braku, o dobivanju sina i učenju očinstva. Pričat će i o nekim težim temama, bit će i nešto crnog humora, trunka religijskog, pokoja opservacije o svijetu i sebi.



https://cekate.hr/program/brak-dijete-i-povremeni-seks-stand-up-show/

27.6. u 21 sat POZITIVAN ŠOK / STAND UP COMEDY SHOW /

Naziv show-a pokazuje da će se gledatelji možda i šokirati, ali pozitivno! Uvijek gledateljima prepoznatljive scene, prepoznatljive likove i šokovite dogodovštine komičar Tin Sedlar će predstaviti iz svoje perspektive i na svoj način. Što ga živcira, koga obožava, kako gleda na muško-ženske odnose, koje mu je najneugodnije iskustvo u životu i ostale sitnice možete saznati u ovom popularnom stand up show-u.



https://cekate.hr/program/pozitivan-sok-stand-up-show/