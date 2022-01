Limeta je sjajna, zdrava i dobra za vas

Sok limete i njena korica dokazano smanjuju nakupljanje masti u koronarnim arterijama, pa se tako smanjuje i rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Jača imunitet - namirnice koje su bogate vitaminom C i drugim antioksidansima mogu pomoći imunosnom sustavu u borbi protiv prehlade i gripe. Konzumiranje zdrave prehrane posebno je važno tijekom zimskih mjeseci.

Poboljšava apsorpciju željeza - nedostatak željeza jedan je od najčešćih problema kod ljudi u razvijenim zemljama i vodeći uzrok anemije. Konzumiranje namirnica koje su bogate vitaminom C u kombinaciji s onima bogatim željezom povećat će sposobnost organizma da apsorbira željezo. Iscijedite svježi sok limete na salatu sa špinatom i slanutkom, koji su dobar izvor željeza.

Smanjuje rizik od moždanog udara - veće količine agruma mogu smanjiti rizik od ishemijskog moždanog udara kod žena. U jednom istraživanju sudionici koji su jeli najveće količine citrusa imali su 19% manji rizik od ishemijskog moždanog udara od onih koji su ih jeli malo.

Zdravija koža - vitamin C, kada se jede u prirodnom obliku, a to znači da treba jesti svježe namirnice, može pomoći u borbi protiv oštećenja kože uzrokovanih suncem i zagađenjem, smanjuje bore i poboljšava stanje kože. Potreban je odgovarajući unos vitamina C (sok jedne limete zadovoljava 22% dnevnih potreba) za izgradnju i održavanje kolagena.