LG prelazi na obnovljive izvore

Tvrtka LG Electronics danas se javno obvezala da će u potpunosti prijeći na obnovljivu energiju do 2050. godine, što predstavlja ključni dio njihove strategije održivosti. Najava u netom objavljenom Izvješću o održivosti kompanije dolazi povrh njezinog ranijeg obećanja o postizanju neutralizacije ugljika do 2030. godine kroz inicijativu Zero Carbon 2030., prema kojoj se LG obvezao do 2030. smanjiti emisiju ugljika u proizvodnji na 50 posto u odnosu na 2017. godinu.

Transformacija poslovanja provodit će se postupno po regijama, počevši od Sjeverne Amerike gdje će unutar godine dana svaki ured i proizvodni pogon početi koristiti obnovljivu energiju. Plan je i da LG-evi proizvodni pogoni izvan Koreje u sljedeće četiri godine 50 posto svojih potreba za električnom energijom zamijene energijom iz obnovljivih izvora.

Ostvarenje tog cilja na globalnoj razini zahtijevat će različite strateške pristupe, uključujući postavljanje visokoučinkovitih LG-evih solarnih panela na zgradama, sklapanje ugovora o otkupu električne energije koji omogućava kupnju električne energije izravno od dobavljača, stjecanje certifikata za obnovljive izvore energije (Renewable Energy Credit - REC) i sudjelovanje u programu Green Premium u Koreji, koji će kompaniji na njezinom domaćem tržištu omogućiti kupnju čiste energije izravno od Korea Electric Power Corporationa (KEPCO).

LG trenutno postavlja solarne module snage 3,2 MW na proizvodnom pogonu u Noidi u Indiji, čiju će električnu energiju koristiti i administrativni ured. Taj će projekt biti proširen kao dio Mehanizma čistog razvoja (CDM) te će omogućiti LG-u stjecanje certifikata o smanjenju ugljika iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC).1

"Predanost stvaranju kvalitetnijeg života za sve najbolje možemo ostvariti LG-evim prelaskom na obnovljivu energiju i postizanjem neutralizacije ugljika", rekao je Park Pyung-gu, viši potpredsjednik za ekološku sigurnost tvrtke LG Electronics. „U današnjem svijetu inovacije se ne bi trebale događati samo u laboratoriju, već i u našim tvornicama i pogonima. Današnji proizvođači imaju jedinstvenu priliku sljedećoj generaciji pružiti svijet vrijedan nasljeđivanja, a u LG-u takav oblik odgovornosti shvaćamo vrlo ozbiljno."