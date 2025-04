Stotine koračale za prava životinja

Danas je u središtu Zagreba održan glasan i nadahnjujući 5. Marš za životinje, u organizaciji udruge Prijatelji životinja i Udruge Pobjede. Na stotine ljudi iz svih krajeva Hrvatske povicima i transparentima sa snažnim porukama ukazalo je na težak položaj životinja i artikuliralo aktualne probleme u ljudskom odnosu prema životinjama zalažući se za društvene i zakonodavne promjene, kao i za pravo životinja na svijet bez farmi, klaonica, laboratorija za pokuse, kaveza sa zatočenim životinjama i drugih oblika porobljavanja i zlostavljanja. Povorka je nosila vegansku zastavu dugu devet metara te, zviždeći i uz ritmove bubnjanja prosvjedne ritam-sekcije Drum 'n' bijes, krenula od Trga kralja Tomislava kroz Park Josipa Jurja Strossmayera, Zrinjevac, Teslinu, Masarykovu i Frankopansku ulicu te Ilicu do Trga bana Jelačića.

Na središnjem zagrebačkom trgu, gdje se istodobno održavala akcija „Udomljavanje je fora", koju organiziraju Grad Zagreb i Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu, u suradnji s udrugom Prijatelji životinja, sudionici Marša kratko su se zadržali i pročitali zahtjeve Marša. „Živimo u sustavu koji ne funkcionira, u sustavu gdje prijave zlostavljanja životinja završavaju bez ikakvih posljedica, gdje suci štite silovatelje i zlostavljače životinja, gdje veterinari javno izjavljuju da su pretučene životinje u dobrom stanju, gdje se okrutnost i nasilje štite u ime tradicije, gdje redovito životinjama okreću leđa oni koji bi ih trebali štititi", istaknuli su Prijatelji životinja. Iz Udruge Pobjede poručili su: „Nijedan zakon za zaštitu prava manjinskih i ranjivih skupina, pa tako ni životinja, nije donesen iz puke dobre volje vlasti. Zato smo izašli na ulice - za životinje, za pravdu, za bolji svijet."

Organizatori Marša pozvali su sve da ne okreću glavu na patnju životinja i da svojim životnim navikama izravno utječu na smanjenje mučenja u svijetu godišnje više od 90 milijarda životinja koje završavaju u klaonicama, više od 200 milijuna životinja koje koriste za pokuse, više od 100 milijuna životinja koje ubijaju radi krzna i više od dvije milijarde životinja koje ubijaju radi proizvoda od kože. Također, od lokalnih i državnih institucija traže strožu zakonsku regulativu i provedbu postojećih zakonskih propisa u cilju zaštite životinja.

Nakon kratkog zadržavanja na Trgu, sudionici Marša uživali su u parku Zrinjevac u ukusnoj veganskoj hrani i glazbenom programu. Odličnu atmosferu dodatno su podignuli nastupi legendarne pjevačice i prve dame jazz-rocka Zdenke Kovačiček, talentirane glazbenice i jedne od najistaknutijih sudionica hrvatskog The Voicea Bernarde Bobovečki i desetogodišnje Sofije Makar, natjecateljice emisije The Voice Kids, koja je otpjevala pjesmu „Vege song". Odabranim pjesmama prenosila je poruke o nužnosti suosjećanja prema svim bićima s kojima dijelimo planet. Aktivističku atmosferu uljepšao je vegan i animal rights reper IFEEL, koji je prenio poruke životinja i potaknuo sudionike da se ponosno nastave boriti za bolji, suosjećajniji svijet.

Više informacija kako pomoći životinjama može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.

Marš za životinje održao se uz podršku brojnih organizacija kao što su: Mreža za zaštitu životinja, Udruga za zaštitu životinja Fenix Labin, Plavi križ, OIPA, Anima International, Viva! The Vegan Charity, ASOCIAȚIA FREEDOM AND RESPECT FOR EVERY EARTHLING, United Poultry Concerns, Humane World for Animals Europe i druge.