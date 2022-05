LG predstavio inovativnu display tehnologiju

LG Electronics predstavlja svoju revolucionarnu tehnologiju informacijskih displeja na sajmu Integrated Systems Europe (ISE) 2022. godine u Barceloni, nakon dvogodišnje stanke. Na ovogodišnjem sajmu LG promovira svoju temu Move Daily Life Forward koja se temelji na sloganu „Inovacija za bolji život". LG će predstaviti svoju najnoviju ponudu koja kombinira rješenja za digitalno označavanje s korisnim alatima kako bi se poboljšala komunikacija nakon pandemije i pomaknula korak bliže životu bez ograničenja. Tako će predstaviti liniju proizvoda Transparent OLED Signage, Micro LED pa sve do LED Signage proizvoda.

S obzirom na to da ljudi sve više vremena provode kod kuće, aktivnosti koje su se obično odvijale vani, sada se odvijaju iz udobnosti doma. Ljudi sada rade, pohađaju nastavu, kontaktiraju doktora iz vlastitog doma i imaju hobije doma. U skladu s ovim trendom, LG predstavlja LG MAGNIT i LG One:Quick Flex koji koriste stručnost kompanije u području komercijalnih displeja za izradu kućnih displeja sljedeće generacije.

LG MAGNIT koji se od svog predstavljanja 2020. godine već integrirao u nekoliko komercijalnih područja, sada se usmjerava na redefiniranje premium kućnog kina pružajući višu razinu iskustva gledanja, estetski ugodan dizajn i ogroman 136-inčni 4K UHD (3,840 x 2,160) zaslon. Zapanjujuća kvaliteta slike koju stvara nekoliko milijuna samoemitirajućih LED piksela omogućuje korisnicima uživanje u omiljenim filmovima, TV emisijama, sportskim događajima i umjetničkim djelima u privatnosti doma. Kako bi gledanje sadržaja bilo lakše i ugodnije, nekoliko popularnih streaming aplikacija dostupno je putem webOS 6.0, LG-eve platforme za pametne televizore. Osim toga, kad je spojen sa zvučnikom Bang & Olufsen flagshipom Beolab 90, LG MAGNIT pruža još više uranjajuće iskustvo kućnog kina.

One:Quick Flex još je jedno inovativno rješenje koje zabavi u kući daje novo značenje. Višenamjenski displej kombinira ugrađeni mikrofon, kameru i zvučnike s 43-inčnim 4K UHD (3,840 x 2,160) zaslonom i pokretnim postoljem kao dodatnom opremom. Sa svojim jednostavnim postavljanjem na dodir te jednostavnim i intuitivnim Windows OS-om, nije prikladan samo za rad od kuće, već i za učenje i obuku na daljinu, video konferencije te zabavu. Osim toga, veći 55-inčni One:Quick Works koji kombinira ugrađene mogućnosti dodira s intuitivnim alatima za video konferencije, popularan je u obrazovnim i korporativnim okruženjima, budući da njegov jednostavni UX i dodatne pogodnosti omogućavaju da se više korisnika odmah poveže za rad ili nastavu.

Nadalje, luksuzni uredi postavljaju Transparent OLED displeje na staklene zidove kako bi projicirali futurističke vizuale i korisne alate za sastanke. Transparentni OLED modeli se također koriste u sektoru prijevoza kao reklamni ili informacijski displeji. Mjesto su našli čak i u muzejima, pozdravljajući posjetitelje na ulazu i prekrivajući eksponate sa sadržajem za još bolji doživljaj. Transparentni OLED Touch modeli također su stekli popularnost kao interaktivni displeji.

Nagrađivani 65-inčni UltraFineTM Display OLED Pro dizajniran je za profesionalce u studiju. Podržava profesionalna sučelja, kao što su SDI i SFP i može generirati izvornu, visokokvalitetnu razlučivost bez smanjenja kvalitete. Za dizajnere koji provode puno sati iza zaslona, UltraFine Display OLED Pro zadovoljava Eyesafe standarde i pomaže im u zaštiti očiju od plave svjetlosti. LG UltraFine OLED Pro može se koristiti u postprodukcijskim kompanijama, kao i streaming servisima.

LG također predstavlja nekoliko inovacija usredotočenih na razna okruženja. Visoka razlučivost Fine-pitch LED-a i dizajn „bez okvira" jasno prikazuje svaki sitni detalj, dok 54-inčni LED Bloc modeli „bez okvira" se mogu koristiti i kao 55-inčni LCD zidni video displej s jednostavnom instalacijom i montiranjem na nosače postojećih modela LCD video zidova.* Zbog ovih će značajki biti korisni u korporativnim kontrolnim sobama, auditorijima i virtualnim učionicama.

U maloprodaji, LG-evo rješenje za upravljanje sadržajem SuperSign QSR, korisnicima pruža interaktivni izbornik dok pojednostavljuje displej i integrira se s PoS sustavom. Još jedan istaknuti proizvod za interakciju s kupcima na otvorenom je 21,5-inčni displej visoke svjetline i osjetljiv na dodir. Bilo da se nalazi na kiosku, benzinskoj pumpi ili punjaču za električna vozila, ova izdržljiva signalizacija zbog svoje svjetleće sposobnosti podnosi i teže vremenske uvjete i prašinu te čini informacije lakšima za čitanje.

Uz svu međusektorsku sinergiju, LG također predstavlja i cloud rješenja, posebno dizajnirana za određenu upotrebu i industrije. Na primjer, Pro:Centric Cloud je projektiran za transformaciju menadžmenta u ugostiteljstvu koristeći Pro:Centric, LG-ev fleksibilni i intuitivni sustav upravljanja sadržajem za ugostiteljstvo. Sada hoteli mogu ponuditi personalizirane usluge, biti dosljedni svom imidžu i prikupljati na jednom mjestu centralizirane podatke o ponašanju.

„Uzbuđeni smo što na ovogodišnjem sajmu ISE možemo pokazati rješenja koja unapređuju životni stil i koja su razvijena kako bi promijenili živote ljudi na bolje. Naši besprijekorni prikazi slika posebno dolaze do izražaja kada su gužve u pitanju, a naša vertikalna rješenja stvaraju nove mogućnosti," izjavio je Paik Ki-mun, viši potpredsjednik i voditelj poslovne jedinice za informacijske displeje kompanije LG Electronics Business Solutions Company. „Naš je cilj stvaranje pozitivnog utjecaja kroz nova i inovativna rješenja."

Ova revolucionarna poslovna rješenja bit će izložena od 10. do 13. svibnja u centru Fira Barcelona Gran Via, u dvorani 3. Za one koji ne mogu fizički prisustvovati, LG je kreirao posebnu ISE stranicu na poveznici https://www.lg-informationdisplay.com/ise2022, koja uključuje videozapise zona i sadržaja koji će biti dodavani uživo tijekom događaja.