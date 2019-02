Nokia 4.2, 3.2, 1 Plus i 210 - nova ponuda jeftinih mobitela

Uoči službenog otvaranja MWC 2019, HMD Global lansirao je uz Nokia 9 PureView top model i nekoliko jeftinijih zanimljivih uređaja: Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 1 Plus i Nokia 210.

Nokia 4.2 i Nokia 3.2 dio su linije Android One. To znači da dolaze s "čistim" Android 9 Pie instaliranim operativnim sustavom. Imaju zasebnu tipku za pokretanje Google pomoćnika i svjetlo za obavijesti u tipki za uključivanje/isključivanje rada. Skener otiska prsta nalazi se na stražnjoj strani. Osim toga, tu je podrška tehnologije skeniranja lica i NFC modul za rad s platnim sustavom Google Play.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 je svojevrsni prijelazni model između jeftine linija i prosječne cjenovne kategorije. Kućište je izrađeno od stakla i debljina je 8,4 mm.

Nokia 4.2 ključne značajke

Dimenzije: 149 × 71,3 × 8,4 mm

Masa: 161 g

Zaslon: 5,71 inča, IPS, 1520 × 720 piksela

SoC: Qualcomm Snapdragon 439, 8 jezgri koje rade na 2 GHz

RAM: 2 ili 3 GB

Korisnička memorija: 16 ili 32 GB (ovisno o verziji)

Glavna kamera: 13 + 2 MP (f / 2,2, 1/3 ", 1,12 µm)

Prednja kamera: 8 MP (f / 2,0, 1,4 ", 1,12 μm)

Baterija: 3000 mAh

Nokia 4.2 će se pojaviti na policama trgovina u drugom kvartalu 2019. po cijeni od 169 za model s 2/16 GB memorije i 199 dolara za verziju s 3/32 GB memorije.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 može se pohvaliti baterijom kapaciteta 4.000 mAh i 6,26-inčnim zaslonom s izrezom za prednju 5 MP kameru. Bit će dostupna za prodaju početkom svibnja, s prosječnom maloprodajnom cijenom od 139 dolara za 2 GB + 16 GB varijantu i 169 dolara za 3 GB + 32 GB memorije.

Nokia 3.2 ključne značajke

Dimenzije: 159,4 × 76,2 × 8,6 mm.

Težina: 178 grama.

Zaslon: 6.3 inča, IPS, 1520 × 720 piksela

SoC: Qualcomm Snapdragon 429, 4 jezgre s taktovima brzine do 2 GHz

RAM: 3 GB

Korisnička memorija: 32 GB

Glavna kamera: 13 MP (1/3 ", 1,12 mikrona).

Prednja kamera: 5 MP

Baterija: 4000 mAh

Ostalo: Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2.

Nokia 1 Plus

Nokia 1 Plus je postala nasljednik Nokije 1. Član je globalne obitelji s pametnim telefonima Android 9 Pie (Go verzija). Kućište je izrađeno od polikarbonata. Zbog toga se ne boji pada, čak ni s visine od jednog metra. Nema skener otiska prsta, NFC modul, ali ima poznati 3,5 mm audio ulaz za spajanje slušalica i prednju kameru s podrškom "beauty" funkcije. Nokia 1 Plus bit će dostupna sredinom ožujka u crnoj, sivoj i crvenoj boji za prosječnu maloprodajnu cijenu od 99 dolara širom svijeta.

Nokia 1 Plus ključne značajke

Dimenzije: 145 × 70,4 × 8,6 mm.

Zaslon: 45 inča, IPS, 960 × 480 piksela.

Procesor: MediaTek MT6739WW, 4 jezgre s taktnom frekvencijom od 1,5 GHz.

RAM: 1 GB.

Korisnička memorija: 8 ili 16 GB (ovisno o verziji).

Glavna kamera: 8 MP (720p pri 30 sličica u sekundi).

Prednja kamera: 5 MP

Baterija: 2.500 mAh.

Ostalo: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.2.

Nokia 210

Nokia 210, klasični je mobitel s tipkama u kućištu od tvrde kvalitetne plastike. Zaslon je 2,4 QVGA i ima samo 16 MB interne memorije. Međutim, možete igrati Snake i imati zamjenjivu bateriju od 1.020 mAh i FM radio. Aplikacije su uglavnom temeljene na Javi. Surfati možete uz web preglednik Opera Mini. Nokia 210 biti će dostupna u ožujku za oko 35 dolara.

Nokia 210 ključne značajke

Dimenzije: 120,8 × 53,5 × 13,81 mm.

Zaslon: 2,4 inča, 320 × 240 piksela.

Procesor: MediaTek MT6260A.

Korisnička memorija: 128 MB.

Kamera: 0,3 MP.

Baterija: 1.020 mAh

Ostalo: podrška za dvije SIM kartice

OS: Serija 30+.