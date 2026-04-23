Olival predstavio prvu regionalnu liniju prirodne kozmetike s Centellom

U središtu nove kolekcije, kao što joj sam naziv kaže, nalazi se Centella asiatica, već dobro poznata biljka koju u azijskoj tradiciji nazivaju i "tiger grass" i koja nije novitet u Olivalovim proizvodima. Sinonim je za umirivanje kože i hidrataciju, ali potiče i sintezu kolagena, štiti kožu od oksidativnog stresa te u kombinaciji s drugim prirodnim sastojcima pruža sigurnu i učinkovitu njegu.

No, ovaj je ekstrakt najprisutniji u konvencionalnoj kozmetici, dok je u ovoj Olivalovoj kolekciji, Centella asiatica glavna zvijezda prirodnih formula. Sadrži 99% i više sastojaka prirodnog porijekla, svi proizvodi su veganski, bez dodanih mirisa i bojila i u potpunosti su pogodni za korištenje u trudnoći.Centella kolekcija razvijena je kao odgovor na realne potrebe kože - umirivanje, hidrataciju i obnovu, uz maksimalno pojednostavljenu rutinu.

Fokus je na osnovnim koracima njege bez nepotrebnog kompliciranja.Rutina započinje s Nježnim uljnim čistačem za lice Centella u tipu balzama koji učinkovito uklanja šminku, SPF i nečistoće, dok kožu istovremeno njeguje zahvaljujući skvalanu, bademovom ulju i vitaminu E. Za drugi korak čišćenja tu je Hidratantni gel za čišćenje lica Centella, koji nježno uklanja ostatke nečistoća i priprema kožu za daljnju njegu.

Sasvim sigurno, jedan od favorita ove kolekcije je Mliječna toner esencija za lice Centella, bogata glicerinom, uljem lješnjaka i vitaminom E, koja koži vraća vlagu i ravnotežu te pruža osjećaj ugode odmah nakon nanošenja.

Za ciljanu njegu preporučuje se Lifting hidratantni serum za lice Centella, formuliran s liposomalnim bakuchiolom, ekstraktom magnolije i uljem avokada. Ovaj lagani serum djeluje na poboljšanje elastičnosti kože, ali i ublažava vidljivost bora.Rutina se zaokružuje kremama i to naravno prema potrebama kože. Lagana gel krema za lice Centella, pruža izvrsnu hidrataciju i idealna je za mješovitu i masnu kožu, dok će Hranjiva krema za lice Centella s formulom bogatom biljnim uljima i shea maslacem odgovarati suhoj i zreloj koži.

Iz Olivala ističu: „Sa željom da osuvremenimo prirodnu kozmetiku i pokažemo da ono što je trendi može biti zaista i prirodno, jednu malu ideju sproveli smo u veliko djelo. Ono za nas vječno vrijedno, tradiciju poštovanja prema koži, unijeli smo u novu kolekciju Centella. Ova kolekcija pruža ono esencijalno i svakome neophodno: ugodno čišćenje, dubinsku hidrataciju, jačanje prirodne barijere kože i po želji, ciljanu borbu protiv bora i sitnih linija. Kad je već onih 5 minuta u danu luksuz, ovi će proizvodi biti tu da vam pruže oslonac, ne komplikaciju".

I bez ikakve dileme vjerujemo da su uspjeli u ovome te da nam je predstavljena linija proizvoda o kojoj će se još dugo pričati i koja će se kao i mnoge njihove prethodne uspješne kolekcije, zadržati i nekoliko desetljeća kao neizostavni dio njege tisuća i tisuća zadovoljnih korisnika.