Lansirana nova MÄVINN kolekcija

IKEA predstavlja treće izdanje globalne MÄVINN kolekcije, nastale u suradnji s društvenim poduzećima iz Bangladeša, Indije, Indonezije, Jordana i Tajlanda. Kolekcija uključuje 18 ručno izrađenih predmeta koji spajaju tradicionalne tehnike izrade s prirodnim materijalima i suvremenim dizajnom.

MÄVINN kolekcija razvijena je s ciljem stvaranja pravednijih i održivijih uvjeta rada u zajednicama koje djeluju u izazovnim društvenim i klimatskim okruženjima. Svaki proizvod odražava vještine i kreativnost lokalnih obrtnika te doprinosi stabilnijem ekonomskom razvoju i jačanju društvene uključenosti.

"MÄVINN kolekcija stvorena je s ciljem da donese stvarne, dugoročne promjene obrtnicima i njihovim zajednicama - promjene koje nadilaze samu izradu proizvoda. Svaki kupac koji odabere neki od ovih predmeta izravno podržava nečiju priliku za sigurniju i bolju budućnost", izjavio je Magnus Nord, voditelj implementacije društvenog poduzetništva u kompaniji IKEA.

Ovogodišnja MÄVINN kolekcija inspirirana je temom postavljanja stola, kao simbolom zajedničkog vremena, razgovora i međusobnog povezivanja. Proizvodi su rezultat bliske suradnje IKEA dizajnera i društvenih poduzeća te su izrađeni korištenjem prirodnih, obnovljivih materijala poput kore banane, jute i palminog lišća. Grube teksture ovih materijala unose toplinu i autentičnost u svaki prostor, dok njihova izdržljivost simbolizira otpornost zajednica koje ih izrađuju.

"Rad na MÄVINN kolekcijama poseban je upravo zato što sve nastaje u bliskoj suradnji s iskusnim i predanim obrtnicima. Oni unose svoje znanje i vještine, a IKEA pomaže da taj rad dođe do kupaca širom svijeta. To je proces zajedničkog stvaranja koji se stalno razvija i obogaćuje", izjavila je dizajnerica Maria Vinka.

Većina društvenih poduzeća uključenih u MÄVINN kolekciju djeluje u udaljenim ruralnim područjima, često pogođenima nepovoljnim društvenim i klimatskim uvjetima. "Za mene, MÄVINN kolekcija predstavlja više od ručnog rada. To je zajednički put kojim se osnažuju obrtnici i cijele zajednice", dodaje Magnus Nord.

U Hrvatskoj IKEA surađuje s društvenim poduzećem Humana Nova iz Čakovca, koje zapošljava osobe s invaliditetom i pripadnike drugih ranjivih skupina. Suradnja traje već šest godina, od 2019., a uključuje usluge šivanja u robnoj kući, isporuku tekstilnih artikala te edukativne radionice za posjetitelje. U siječnju ove godine Humana Nova je preuzela i upravljanje tekstilnim otpadom u sklopu robne kuće IKEA Zagreb u sklopu kojeg je reciklirano 4.450 kilograma tekstila.

Također, na parkiralištu robne kuće postavljeni su i kontejneri za tekstil dostupni kupcima, a samo u prvoj polovici godine prikupljeno je čak 32.270 kilograma tekstila kojeg su kupci donijeli i odložili u kontejnere. Ovaj tekstil smatra se donacijom budući da ga Humana Nova koristi kao sirovinu za daljnju obradu, čime je dodatno proširena integracija društvenog poduzetništva u IKEA lancu vrijednosti.

MÄVINN kolekcija već je dostupna u robnoj kući IKEA Zagreb, kao i na ikea.com, dok je novo izdanje kolekcije planirano već za siječanj 2026. IKEA ostaje posvećena pretvaranju zanatskog umijeća u pozitivnu promjenu zbog čega će svakih šest mjeseci izlaziti novo izdanje MÄVINN kolekcije.