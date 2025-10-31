Kuda danas na Halloween party? Ima dobrih... ;)
E da, cijeli dan guslamo po tom Halloweenu k'o da je neki stvarni praznik... al' kad je već petak, onda se možete i opustiti i izgledati suludo ;)
I, dobro, kuda idete večeras na Halloween? Ima hrpa mjesta koja su se dobrano potrudila, sve fino okitila, još se samo vi trebate srediti... pa, evo gdje bi mogli otići ;)
Halloween party w/Lady Singers, 20h - Hard place
Halloween party, 20h - Funk club
Sumrak čaga, 20h - Grof Melin
Halloween special by Lajnap, 20h - klub Sax
Maskkaranje w/Hrwo E
Pantera tribute by Strength, 20.30h - Vintage industrial bar
Halloween, 21h - Katran
Harry Potter Halloween, 21.30h - Metropolis klub
Močvarni Halloween party, 22h - klub Močvara
Halloween party, 22h - Dva Osam
Halloween, 22h - Spunk
Štaš' bit' za Halloween, 22h - Tvornica kulture
Dia de los muertos, 22h - Jadran film
Prikaze Halloween party, 22h - Peti kupe
Halloween party, 23h - Vintage industrial bar
Party Rock, 23h - Bunker
Halloween B2B rave, 23h - DEPO klub
Delicious Halloween, 23h - Masters club
Halloween u Attacku, 23h - AKC Attack
