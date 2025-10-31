« Zagreb
objavljeno prije 1 sat i 34 minute
HALLOWEEN

Kuda danas na Halloween party? Ima dobrih... ;)

E da, cijeli dan guslamo po tom Halloweenu k'o da je neki stvarni praznik... al' kad je već petak, onda se možete i opustiti i izgledati suludo ;)

Bit će danas svega ;)
I, dobro, kuda idete večeras na Halloween? Ima hrpa mjesta koja su se dobrano potrudila, sve fino okitila, još se samo vi trebate srediti... pa, evo gdje bi mogli otići ;)

Halloween party w/Lady Singers, 20h - Hard place

Halloween party, 20h - Funk club

Sumrak čaga, 20h - Grof Melin

Halloween special by Lajnap, 20h - klub Sax

Maskkaranje w/Hrwo E

Pantera tribute by Strength, 20.30h - Vintage industrial bar

Halloween, 21h - Katran

Harry Potter Halloween, 21.30h - Metropolis klub

Močvarni Halloween party, 22h - klub Močvara

Halloween party, 22h - Dva Osam

Halloween, 22h - Spunk

Štaš' bit' za Halloween, 22h - Tvornica kulture

Dia de los muertos, 22h - Jadran film

Prikaze Halloween party, 22h - Peti kupe

Halloween party, 23h - Vintage industrial bar

Party Rock, 23h - Bunker

Halloween B2B rave, 23h - DEPO klub

Delicious Halloween, 23h - Masters club

Halloween u Attacku, 23h - AKC Attack

31.10.2025. 16:31:00
    
    armando
    31.10.2025. 17:03
    super
