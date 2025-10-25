Nastavak problema na Filozofskom

Punih tjedan dana od suspenzije troje studenata Filozofskog fakulteta, u četvrtak, 23. listopada 2025., pedesetak studenata i studentica okupljenih u Plenum izvelo je protestnu šetnju hodnicima fakulteta, koja je završila skupom ispred zgrade Filozofskog. Kao i na opstrukciji sjednice Fakultetskog vijeća 17. rujna zbog neuvažavanja studentskog zahtjeva da apsolventska godina na diplomskom studiju ostane besplatna, nakon čega je spomenutih troje studenata suspendirano zbog neutemeljene optužbe dekana za nasilno ponašanje, ponovno smo zviždali i bubnjali, uz transparente s natpisima: "Suspendirajte nas sve", "Stop institucionalnom nasilju" i "Slobodno obrazovanje". Bez obzira na pokušaje zastrašivanja i represije, mi stojimo iza svojeg protestiranja, kao i naših stavova i zahtjeva.

Obrazovanje je pravo svih osoba i svima treba biti dostupno, bez obzira na njihove ekonomske, materijalne i društvene uvjete, uključujući i geopolitički položaj, etnicitet i/ili drugačije mogućnosti. To pravo se posljednja dva desetljeća sve više ugrožava neprekidnom komercijalizacijom obrazovanja, odnosno nametanjem studentima sve većeg tereta školarina, upisnina i ostalih "troškova studija", čime obrazovanje prestaje biti zajedničko dobro cijelog društva i postaje luksuz privilegirane manjine. Naglašavamo kako je zlouporaba ovlasti u vidu suspenzije troje studenata institucionalno nasilje u režiji Domagoja Tončinića i ostatka uprave. Takvo postupanje čelnih ljudi našeg fakulteta podrazumijeva postupno gušenje svake iskre kritičkog mišljenja i studentskog aktivizma, kojeg ova uprava tobože potiče. No situacija na Filozofskom nije tek posljedica moći gladnih čelnika i osvećivanja studentima, već nužan alat u održavanju već desetljećima dugog procesa privatizacije javnih dobara te sustavnog i ekspanzivnog uskraćivanja temeljnih ljudskih prava, kao što je ono na obrazovanje, a koje se danas globalno odvija, pa tako i u Hrvatskoj.

To je razlog zašto već godinama čak 25% studentskih glavarina namijenjeno sastavnicama ostaje na Sveučilištu u Zagrebu, od čega se velik dio troši na poslovanje samog rektorata, dok se sastavnice moraju trgati za ostatak ili zašto programski ugovori, koji odnedavno uređuju kako Ministarstvo za znanost, obrazovanje i mlade financira visokoobrazovne institucije, alocira sredstva fakultetima koji prije svega u svojim ciljevima i radu odražavaju "tržišne potrebe". Odnosno, riječ je o principima potpuno suprotnim onome kakvo bi obrazovanje trebalo biti: slobodno - besplatno, dostupno svima i uz slobodu u kritičkom razmatranju svih postojećih pojava i procesa.

Stegovni sud Filozofskog fakulteta u petak, 24. listopada, odlučio je da se protiv troje optuženih studenata neće pokrenuti stegovni postupak. Od dekana Tončinića zahtijevamo javno očitovanje o prihvaćanju odluke Suda i povlačenje mjere suspenzije. Podsjetili bismo i na činjenicu kako su legitimnost protestnog djelovanja te neutemeljenost njihovog sankcioniranja prepoznale stotine studenata ovog i drugih fakulteta, profesori s više odsjeka na našem fakultetu, kao i stotine ljudi van akademske zajednice - otvoreno pismo u kojem se od Tončinića traži ukidanje drakonske mjere potpisalo je gotovo dvije tisuće ljudi! Poruka Domagoju Tončiniću i ostatku uprave je jasna: No pasarán!

Stop institucionalnom nasilju! Slobodno obrazovanje! Jedan svijet - jedna borba!

Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu