Krupa nagrađen u Tokiju

Akademski slikar i počasni doktor modernog slikarstva tušem Alfred Freddy Krupa (1971.-) kao pozvani autor nagrađen je sa „New Ink-Painting Art Award" (Nagrada za moderno slikarstvo tušem) za rad „Kupa u Ladešićima" prema odluci žirija Međunarodnog društva za kinesku kaligrafiju i slikarstvo tušem (ICCPS) sa sjedištem u Tokiju, Japan.

„Kupa u Ladešićima" već je 2019. godine donijela Krupi „Grand Prize" (Veliku nagradu) i naslov „Umjetnik mjeseca" (ArtList.com, Dallas /TX/, USA).

Svi pozvani/nagrađeni umjetnici biti će predstavljeni na online izložbi (10. Međunarodna izložba kineske kaligrafije i slikarstva tušem) koja će biti dostupna u razdoblju od 15. - 21.11.2021.

Ova izložba se tradicionalno fizički svake godine održava u Kini, ali ovoga puta organizira se online zbog općepoznatih iznimnih okolnosti.

Treba naglasiti da je ovo Krupi treća nagrada u Aziji. Prethodno je u Kini nagrađen dva puta (2013. /ICCPS Posebna savjetnička nagrada/ i 2018. /1.mjesto na natječaju povodom Kineske godine psa/).

Uz to je 2017. godine dobio još jednu nagradu u obliku priznanja naslova „Majstor akvarelista" od strane International Watercolor Society - Hong Kong.

1996. godine autor je Manifesta New Ink Art pokreta, a 1998. godine dobiva poslijediplomsku istraživačku stipendiju Vlade Japana kao prvi hrvatski akademski slikar, te jesen/zimu 1998./1999. provodi na Tokyo Gakugei University.

Od 2012. godine izabrani je član Međunarodnog društva za kinesku kaligrafiju i slikarstvo tušem, Sjevernoamerički ogranak. Članom se postaje tako da umjetnika poziva i formalno prima osnivač nakon što osobu predlože drugi rukovoditelji (direktori podružnica) u društvu.

2014.godine zagrebački ITG izdao je monografiju „Alfred Freddy Krupa", a i sam slikar autor je niza publiciranih tekstova i nekoliko knjiga.

Jedan od njegovih tuševa /Neo - Minimalism, 2013./ A.F.Krupe nalazi se u Galeriji TATE /Special Library Collection/, a avangardni rad s istog područja (The original art work - Modern ink painting, what is it?, 2014.) nalazi se u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku (MoMA, Manhattan Artist Book Collection). I Šleski muzej u Katowicama (Poljska) također je pribavio dva rada za svoju zbirku.

Prema „Općem leksikonu umjetnika" (Berlin, 2020.) Krupa je najznačajniji europski umjetnik u segmentu modernog slikarstva tušem, a britanska „Aesthetica" (2019) opisuje ga kao „pionira modernog slikarstvom tušem za što je stekao međunarodno priznanje".

Početkom 2019. uvršten je na ljestvicu TOP 10 Modernih slikara tušem od strane ArtFact.net.

Nakon dužeg niza nagrada i priznanja 2021. godinu započeo je „1. svjetskom nagradom u slikarstvu" i naslovom „Umjetnik godine 2020." na 13. međunarodnom umjetničkom festivalu „Interartia" u organizaciji „International Art Academy & Society", Volos, Gračka.