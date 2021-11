Poetski tren obilježio Mjesec hrvatske knjige

U nedavnom Mjesecu hrvatske knjige Hrvatsko društvo pisaca u suradnji s platformom Poetski tren objavilo je četiri video-rada nastala prema pjesmama iz knjiga objavljenih u svojoj biblioteci Poezije tijekom ove godine.

Video-radovi kao nova umjetnička djela nastali su združivanjem odabranih pjesama i postojećih radova hrvatskih likovnih umjetnika te originalnom, za tu priliku skladanom glazbom hrvatskih skladatelja.

Objavljeni su online na Poetski tren - YouTube i Poetski tren | Facebook, te na mrežnim i Facebook stranicama Hrvatsko Društvo Pisaca | Facebook i Kritika HDP | Facebook. Program je ostvaren uz potporu Grada Zagreba.

Video-radovi trajno su izloženi i sa slobodnim pristupom pa u njima možete uživati bilo gdje i bilo kada, u pokretu ili u udobnosti svog doma, što je u ovim pandemijskim uvjetima koji su bitno reducirali kulturnu ponudu offline, izuzetno važno.

Video „Plovidba" predstavlja stihove iz multimedijske zbirke pjesama Sanjina Sorela Lampedusa, splav meduza, primjera smionog društveno angažiranog pjesništva izvedenog do eksprimenta. Glazbu na stihove u interpretaciji Gordane Kovačić skladao je i izveo ugledni jazz-saksofonist Saša Nestorović i sam sklon avangardnoj glazbi i muziciranju. Kadrove videa ispunili su likovni radovi suvremenog (konceptualnog) umjetnika, akademskog slikara Damira Stojnića iz njegove mape prahopisa na papiru Konflagracija/Kontin(g)enti (2014.).

Poetski tren: Sanjin Sorel - Plovidba, ulomak

Video „Kada je bog stvorio šumu..." predstavlja mladog, nagrađivanog pjesnika Denisa Ćosića. U svojoj zbirci Košute su plakale bez rogova predstavio je pedeset pjesama bez naslova okupljenih oko izmaštane, patrijarhalne seoske zajednice s lirskom iskazivačicom čiji govor u fokus stavlja rodno pitanje. Stihove je interpretirala Gordana Kovačić, a bajkovitu glazbu filmski skladao i producirao Adrian Oproiu. Video je vizualno opremljen radovima likovne umjetnice Maje Boban, grafikama iz mape bez naslova iz 2018.

Poetski tren: Denis Ćosić - Kada je bog stvorio šumu

Video „Prodajem tri" rađen je prema pjesmi Davora Mandića iz njegove zbirke pjesama Dva kruga, jedna tuga usmjerene na jezik i eksperimentiranje u jeziku. Pjesmu „Prodajem tri" interpretirala je Gordana Kovačić, a razbarušenu i ritmički zaigranu glazbu skladao je i na više instrumenata izveo ugledni jazz-glazbenik Miron Hauser. Video je likovno opremljen radovima akademskog slikara Aleksandra Bezinovića, slikama iz dvaju ciklusa Površni rezovi (2019.) i Zaboravljene lozinke (2020.).

Poetski tren: Davor Mandić - Prodajem tri





Video „XXXIX." izranja iz nesvakidašnje zbirke pjesama Martine Vidaić Trg, tržnica, nož u kojoj se kroz 45 ulomka opisuju zbivanja iz ratnih 1990-ih na zadarskoj tržnici. Poetskoprozne stihove interpretirala je Gordana Kovačić, a prizornu je glazbu skladao i producirao ugledni jazz-glazbenik Miro Kadoić. Vizualni sloj videa čine slike akademkog slikara Sebastijana Dračića iz triju njegovih ciklusa Sivo (2014.), The beginning and the end of the world (2019.) i Kob (2019.).

Poetski tren: Martina Vidaić - XXXIX.