Kreće 26. FAKI

Autonomni kulturni centar Attack vas poziva na 26. izdanje Festivala alternativnog kazališnog izričaja - FAKI koji će se održati 21. - 28. svibnja u prostorima udruge u bivšoj tvornici lijekova Medika, Zagrebačkom plesnom centru, Muzeju prekinutih veza i cirkuskom šatoru Cirkobalkana u dvorištu Pogona Jedinstvo. Ulaz na sve izvedbe je besplatan!

Tim FAKI Festivala želi vam dobrodošlicu na 26. Međunarodni festival alternativnog kazališnog izričaja - FAKI!

Ovo izdanje obuhvaća 29 internacionalnih i lokalnih umjetnika, aktivista i istraživača koji će predstaviti svoj rad tijekom cjelotjednog besplatnog programa u bivšoj tvornici lijekova Medika, Zagrebačkom plesnom centru, Muzeju prekinutih veza i cirkuskom šatoru Cirkobalkana u dvorištu Pogona Jedinstvo.

Od 21. do 28. svibnja, predstave, radionice, koncerti, projekcije filmova, open-mic i konferencija nikada prije viđenih u Zagrebu - sve besplatno*, sve inkluzivno i politički definirano, razbijati će tabue kako bi potaknuli našu maštu, proširili našu svijest i srca!

*osim party eventa 21. svibnja u Klubu Attack kada će cijena ulaznica biti 5 €

U nedjelju, 21. svibnja, QUEER ZAGREB i FAKI slave otvaranje i zatvaranje svojih festivala u dvorištu Medike i prostorima udruge AKC Attack. Dan će se sastojati od radionica, izvedbi, Queer Poetry Slam Open Mic-a i partija u Klubu Attack sa zagrebačkim DJ duom Vitamin Disco.

Festivalski program:

NEDJELJA | 21.05.

FAKI OPENING & QUEER ZAGREB CLOSING

10.00 - 12.00 LABORATORY "Les Dessous, toward a plurality of the erotic scene" Louise Mercadier | Compagnie des Corps Caverneux [Medika - Gallery Siva]

14.00 - 17.00 WORKSHOP "Pride march transparent making" Pride Zagreb [Medika - Yard]

18.00 - 19.00 WORK IN PROGRESS "Allay DANS'"Allay DANS' [Medika - Flimsky Studio]

19.30 - 21.00 QUEER SLAM POETRY OPEN MIC "Sappho's slam" [Medika - Info shop]

21.30 - 21.50 WORK IN PROGRESS "Radio Drama" Neven | Collectif des Arques [Medika - Flimsky Studio]

22.00 - 02.00 PARTY "Vitamin Disco" [Medika - Klub Attack]

PONEDJELJAK | 22.05.

10.00 - 12.00 WORKSHOP "Les Dessous, toward a plurality of the erotic scene" Louise Mercadier | Compagnie des Corps Caverneux [Zagrebački plesni centar]

18.00 - 21.00 PERFORMANCE "On confinection" évo mine lambillon [Meeting point: Medika - Yard]

21.30 - 22.10 SCREENING #1

"postDIY" lucine talalyan

"Promiscuity" Frisch&Schick | InterAKT Initiative

"AMENE" žuж

[Medika - Info shop]

UTORAK | 23.05.

10.00 - 12.00 WORKSHOP "Les Dessous, toward a plurality of the erotic scene" Louise Mercadier | Compagnie des Corps Caverneux [Zagrebački plesni centar]

20.00 - 20.45 PERFORMANCE "The Requiem of Sophie Withman" Clémence Caillouel [Medika - Filmsky Studio]

21.30 - 23.30 OPEN MIC "Radical Love" [Medika - Info shop]

SRIJEDA | 24.05.

10.00 - 12.00 WORKSHOP "Soft play" Marin Dolfić [Zagrebački plesni centar]

21.30 - 21.50 WORK IN PROGRESS 1st time "Okay, Cupido!" Julia Vandehof and Ainhoa Hevia Uria | Lucid Dreams Theater [Museum of Broken Relationships]

22.30 - 22.50 WORK IN PROGRESS 2nd time "Okay, Cupido!" Julia Vandehof and Ainhoa Hevia Uria | Lucid Dreams Theater [Museum of Broken Relationships]

ČETVRTAK | 25.05.

10.00 - 12.00 WORKSHOP "unbreak my heart" Julia Vandehof and Ainhoa Hevia Uria | Lucid Dreams Theater [Zagrebački plesni centar]

20.00 - 20.30 WORK IN PROGRESS "Marisa" Valentina Melotti | Cie Grand Vacarme [Medika - Flimsky Studio]

21.30 - 22.10 SCREENING #2

"In Curve Notes_Stream / Apontamentos de Curva_Correnteza" Flavia Regaldo

"Večera sa Ljubom / Dinner with Ljuba" Divna Stojanov

[Medika - Flimsky Studio]

PETAK | 26.05.

10.00 - 12.00 & 14.00 - 16.00 WORKSHOP "Love Uprising" uprising love collective [Medika - Info shop]

21.00 - 21.30 WORK IN PROGRESS "youCAN" Thaïs Julià and Hugo Baranger | Som Noise [Medika - Klub Attack's bathroom]

SUBOTA | 27.05.

10.00 - 11.30 CHILDREN WORKSHOP "Circoplays" Natalija Pintarić [Pogon Jedinstvo' Yard

17.00 - 19.00 CONFERENCE "political surprise moment" uprising love collective [Pogon Jedinstvo' Yard]

20.00 - 21.00 RADICAL LOVE CABARET

"Bolim me / Me-ache" Marin Dolfić

"Against all odds" Maja Wiena Benić and Ivan Andrašić | Metež

"Becoming a woman" Lara Horvat

[Pogon Jedinstvo' Yard - Cirkorama circus tent]

21.30 - 21.40 PERFORMANCE "Tenir" Louise Mercadier | Compagnie des Corps Caverneux [Pogon Jedinstvo' Yard - Cirkobalkana circus tent]

22.00 - 00.00 CHILL OUT [Pogon Jedinstvo' Yard]

NEDJELJA | 28.05.

11.00 - 14.00 ROUND TABLE "Feedback session and goodbye lunch" [Medika - Info shop]