Kreator promjena u održivosti

Dan planeta Zemlje slavi se borbom protiv klimatskih promjena i zaštitom prirodnih resursa. Upravo zato, kao vodeća svjetska kozmetička kompanija, L'Oréal Grupa sustavno ulaže velike napore u održivost. Njihov trud već dugi niz godina prepoznaje globalna neprofitna ekološka organizacija CDP od koje je L'Oréal dobio ocjenu AAA za učinak u području upravljanja klimatskim promjenama, očuvanju šuma i sigurnosti vodenih resursa, te korporativnoj transparentnosti.

L'Oréal je tako prva i jedina tvrtka na svijetu koja je dobila ovo priznanje deseti put zaredom, dokazujući da ambiciozni ekološki ciljevi idu ruku pod ruku s poslovnim uspjehom. Osim CDP-a, L'Oréalov trud prepoznao je i EcoVadis, koji je kompaniju četvrtu godinu zaredom svrstao u sam vrh (top 1 %) najviše ocijenjenih poduzeća na svijetu u kategorijama okoliša, etike, ljudskih prava i održive nabave.

L'Oréal okrenut prema budućnosti

Ulaganjem u najnovije znanosti o okolišu i stalnom željom za poboljšanjem, kompanijal želi nastaviti pozitivno utjecati na rješavanje utjecaja klimatskih promjena i zaštitu okoliša. Program L'Oréal za budućnost (L'Oréal for the Future) pokrenut 2020. godine odražava duboko uvjerenje da su ekonomski rezultati i ekološka društvena odgovornost jednostavno neodvojivi.

Do kraja 2025. godine, Grupa je ostvarila :

Smanjenje emisija: Emisije CO2 svih poslovnih lokacija Grupe smanjene su za 58 % u odnosu na 2019. godinu

Energetska transformacija: Sve operativna lokacije i vlastite trgovine kompanije danas koriste 100 % obnovljivu energiju

Čuvanje vodenih resursa: Čak 56 % vode korištene u industrijskim procesima u tvornicama je reciklirano ili ponovno upotrijebljeno, a do 2030. kompanija stremi doseći 100%

Održiva ambalaža: 44 % materijala u ambalaži proizvoda potječe iz recikliranih izvora ili izvora na biološkoj bazi, a do 2030. stremi doseći 50%

„Kako bismo proširili revolucionarne tehnologije koje podržavaju održivu transformaciju fokusiramo se na sedam ključnih područja kao što su uklanjanje upotrebe fosilne plastike, korištenje alternativnih materijala i otpornost vode", poručuju iz L'Oréala.

Kako ekološka osviještenost ne bi stala samo na tome, njihov fond za klimatske hitne slučajeve podržava različite projekte za jačanje otpornosti zajednica, osnaživanje ranjivih skupina i pružanje humanitarne pomoći.