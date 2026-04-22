Poznata bajka pod utjecajem klimatskih promjena

Povodom Dan planeta Zemlje, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF objavila je kratki animirani film „Malo drugačija priča o princezi i žapcu". Edukativna priča namijenjena djeci, roditeljima, učiteljima i svima koji s rade s djecom, na jednostavan i blizak način približava zašto su voda, rijeke, močvare i prirodna staništa toliko važni za život kakav poznajemo.

Naizgled poznata bajka ovdje dobiva neočekivani zaokret. Umjesto klasične priče, gledatelji ulaze u svijet u kojem priroda ima glas - i poruku. Kroz vizualno privlačnu animaciju, djeca uče kako su voda, rijeke, močvare i prirodna staništa temelj života te koliko su svi procesi u prirodi međusobno povezani. Uče i kako obnovljena priroda pomaže ublažiti posljedice klimatskih promjena, poput poplava i suša, koje sve češće postaju dio naše svakodnevice.

Film je osmišljen kao alat za razgovor s najmlađima - jednostavan, razumljiv i zanimljiv da zadrži pažnju, ali i otvori važna pitanja. Stoga WWF poziva roditelje, odgojitelje, učitelje i sve koji rade s djecom da zajedno pogledaju film i iskoriste ga kao poticaj za razgovor o prirodi koja nas okružuje, i o tome kako je možemo bolje čuvati. Jer upravo djeca koja danas razumiju prirodu, sutra donose odluke koje će oblikovati naš planet.

Animirani film nastao je prema ideji i scenariju voditeljice WWF-ovog projekta Restoriver Ide Čarnohorski, uz dizajn i animaciju Zale Dizajn Studija, naraciju glumice Petre Cicvarić te produkciju WWF Adrije. Ovaj film objavljen je u sklopu projekta Restoriver, usmjerenog na obnovu riječnih obala i riparijskih područja duž Dunava i njegovih pritoka u Dunavskoj regiji izmijenjenih ljudskim intervencijama, s ciljem jačanja klimatske otpornosti i prirodnog zadržavanja vode, uz podršku Interreg programa za Dunavsku regiju i sufinanciranje Europske unije.

Ranije ove godine, projektom je u suradnji s projektnim partnerom JU Priroda grada Zagreba, u zagrebačkom parku Maksimir povećan retencijski kapacitet uz potok Maksimirec na tri lokacije, što će rezultirati s manje urbanih poplava, a više vode za životinje u sušnim razdobljima.