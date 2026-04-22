Kratki filmovi o velikanima hrvatske likovne scene

Tuškanac u gostima, u partnerstvu s Hrvatskom kinotekom pri Hrvatskom državnom arhivu, donosi jedinstveni filmski program posvećen ostvarenjima hrvatske dokumentaristike. Naime, publika će imati priliku pogledati pet digitalno restauriranih filmova kratkog metra iz 1970-ih, koji kroz portrete umjetnika i prikaze stvaralačkog procesa osvjetljavaju različite aspekte domaće likovne baštine.

Program Restauracije: Univerzumi likovnosti prikazat će se 28. travnja u 21 sat u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a ulaz na projekciju je besplatan. Uz projekciju će se održati i razgovor s Borislavom Benažićem, povjesničarem umjetnosti i likovnim kritičarom koji je i svoje filmsko djelovanje posvetio likovnoj umjetnosti.

Program donosi tri Benažićeva vizualno profinjena filma. Stakla Antuna Motike (1971) pruža intiman uvid u rad cijenjenog kipara, prikazujući njegovu fascinaciju staklom i suradnju s članovima slavne staklarske obitelji Nason iz Murana. Otkriće zime Ivana Generalića (1976) bilježi proces nastanka zimskih motiva u opusu pionira hrvatske naive, povezujući njegove komentare s prizorima podravskog krajolika. Glasoviti „bunkerirani" dokumentarac Zameteni trag (1972) istražuje krađu četrnaest umjetnina iz kolekcije Ante Topića-Mimare, koje je 1948. donirao Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

U programu je i film Antuna Vrdoljaka Ivan Lacković Croata (1972), koji inovativnom tehnikom snimanja „kroz staklo" prati proces nastanka slike, a ujedno donosi i detalje umjetnikova opusa uz inspirativan komentar Igora Zidića u interpretaciji Zlatka Crnkovića.

Dokumentarni kratki film Obrada Gluščevića Zemlja - grupa slikara (1973) posvećen je glasovitoj, društveno i politički angažiranoj likovnoj grupi Zemlja. Inspiriran velikom izložbom u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, film evocira djelovanje grupe kroz sugestivne vizualne prikaze, satirične citate novinskih napada i socijalno-kritičke stihove Nikole Pavića.

Filmovi su restaurirani u programima digitalne restauracije Ustanove Zagreb film u suradnji s Hrvatskom kinotekom Hrvatskog državnog arhiva, a uz potporu Grada Zagreba i HAVC-a. Restauracija je provedena u zagrebačkim studijima Ater i Klik film.

Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.