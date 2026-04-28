Retrospektiva Sergeja Ejzenštajna

Tuškanac u gostima tijekom svibnja prikazuje filmove Sergeja Ejzenštejna, jednog od najvećih sovjetskih redatelja i teoretičara filma. Zaokupljen temama narodnog stradanja i otpora, oslanjao se na povijest radničkog pokreta i procese socijalističke preobrazbe društva, dok se u kasnijem, zvučnom razdoblju, okrenuo temama iz starije ruske povijesti. Kroz revolucionarnu teoriju montaže pokazao je da se značenje i emocija u filmu ne stvaraju samo logičnim nizom kadrova, već njihovim sudarom u šokantne i upečatljive prizore, čime je film uzdigao na razinu snažnog simboličkog izraza.

Ciklus donosi osam filmova koji će se prikazivati u Kulturno informativnom centru (KIC), a 03. svibnja u 21 sat otvorit će ga Štrajk (1925), nadahnut krvavim gušenjem radničkih pobuna u Rusiji početkom 20. stoljeća te poznat po asocijativnoj montaži koja kulminira u potresnoj završnici, gdje se ubijanje radnika uspoređuje s klanjem stoke.

Snimljen prema istinitim događajima iz prve ruske revolucije 1905. godine, Oklopnjača Potemkin (1925) najslavnije je Ejzenštejnovo ostvarenje zapamćeno po antologijskoj sceni pokolja na odeskim stepenicama. Iako smatran komunističkim propagandnim alatom, film je u anketi na Svjetskoj izložbi u Bruxellesu 1958. izabran za najbolji film svih vremena.

Dok Oktobar (1927), napisan i režiran s budućim klasikom sovjetske kinematografije zvučnog razdoblja Grigorijem Aleksandrovom, prati događaje koji prethode Listopadskoj revoluciji i napadu na Zimski dvorac u Petrogradu, Staro i novo (1929) kroz propagandni ton slavi kolektivizaciju poljoprivrede gradeći radnju oko jednog glavnog lika, naturščkinje Marfe Lapinoj koja je uvjerljivo mogla izvoditi seoske poslove.

Da živi Meksiko! (1932) zamišljen je kao epizodična freska Meksika koja kroz različite likovne stilove meksičkih umjetnika prikazuje povijesni i kulturni razvoj zemlje, od tradicije i folklora do revolucionarne svijesti, s motivom života i smrti kao središnjom temom.

Aleksandar Nevski (1938) fokusira se na lik istoimenog kneza i obranu Rusije od strane invazije, djelujući kao alegorija opasnosti od nacističke Njemačke. Film kulminira slavnom scenom bitke na zaleđenom Čudskom jezeru koju prati glazba Sergeja Prokofjeva, a nagrađen je prestižnom Staljinovom nagradom.

Retrospektivu zaključuje dvodijelni povijesni ep s maestralnim Nikolajem Čerkasovom u naslovnoj ulozi, koji prikazuje uspon Ivana IV. Groznog i njegovu borbu za centralizaciju vlasti u 16. stoljeću. Dok je Ivan Grozni I (1944) bio u skladu sa Staljinovim viđenjem Groznog kao snažnog vladara i utemeljitelja moderne ruske države, Ivan Grozni II (1946) naglašava njegovu tiransku stranu i krvavu vladavinu s navodnim aluzijama na Staljina, zbog čega je proglašen „noćnom morom" i zabranjen za prikazivanje.

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE.