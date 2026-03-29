Kosheen stiže u Tvornicu

Britanski sastav Kosheen, jedno od ključnih imena bristolske elektroničke scene, nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture, u četvrtak 8. listopada, u sklopu svoje nove europske turneje.

Bend koji je redefinirao zvuk ranih 2000-ih, donosi presjek karijere duge četvrt stoljeća obilježene svjetskim uspjehom koji je popraćen i priznanjima industrije te vjernom publikom. Kosheen su se na globalnoj mapi pozicionirali 2001. godine debitantskim albumom „Resist", koji je dosegao platinastu nakladu i stvorio hitove poput „Hide U" i „Catch". Njihov rad karakterizira fuzija breakbeata i introspektivnog pisanja pjesama pjevačice Sian Evans. Kroz dosadašnju karijeru grupa je objavila pet studijskih albuma, od kojih su dva ušla u UK Top 10 ljestvicu, dok njihov katalog broji 20 singlova s tri naslova koji su se plasirali među deset najboljih u Velikoj Britaniji. Njihov utjecaj potvrđen je brojnim glazbenim nagradama i statusom jednog od najpostojanijih live sastava svoje ere.

Nakon pauze sredinom 2010-ih, bend od 2019. godine djeluje u izmijenjenom sastavu. Uz osnivačicu i vokalisticu Sian Evans, trenutnu postavu čine producent Ron McElroy i bubnjar Mitchell Glover. U 2025. godini Kosheen se posvetio projektu „Reworks", u sklopu kojeg su hitovi „Hide U" i „Catch" dobili nove aranžmane i suvremene remikse. Ovim pristupom bend nastoji održati svoju ostavštinu relevantnom, povezujući originalni zvuk s modernim produkcijskim standardima.

Zagrebački koncert dio je opsežnog međunarodnog rasporeda turneja, a publika će imati priliku čuti uživo interpretacije klasičnih pjesama poput „Hungry" i „All In My Head", kao i uvid u novi materijal koji je u pripremi. Naziv benda, inspiriran sjevernoameričkim apaškim ratnikom Cochiseom, i dalje simbolizira njihovu ustrajnost na glazbenoj sceni. Bend se vraća pred domaće fanove kako bi još jednom potvrdio svoju snažnu konekciju sa zagrebačkom publikom i zajedno s njima proslavio 25 godina karijere uz najveće hitove.

Ulaznice po early bird cijeni od 35 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa i online na platformi CoreEvent. U prodaji su i VIP ulaznice za galeriju po cijeni od 55 eura.