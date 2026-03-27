Eros Ramazzotti u Areni Zagreb za mjesec dana

"Una storia importante" poznate su riječi bezvremenskog hita, ali i ime svjetske turneje Erosa Rammazottija čija je četrdesetogodišnja karijera obilježena desecima pjesama koje i danas pune dvorane diljem svijeta. Aktualna "UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR" započela je spektakularnim koncertima u čak dva rasprodana amsterdamska Ziggo Domea, nakon čega su uslijedili koncerti u Mantovi i pariškoj Accor Areni. Ostalo je još samo mjesec dana do susreta s njegovim obožavateljima u najvećoj hrvatskoj metropoli gdje će 28. travnja 2026. nastupiti u Areni Zagreb. Ulaznice za koncert u Hrvatskoj u prodaji su u sustavu Eventim.

Svjetska turneja "UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR" već je ostvarila niz zapaženih koncertnih trenutaka potvrđujući Ramazzottijev status jednog od najpostojanijih i najuspješnijih izvođača današnjice. Turneja je otvorena dvjema potpuno rasprodanima gala večerima u amsterdamskom Ziggo Domeu, nakon čega je uslijedio valentinovski koncert u pariškoj Accor Areni i rasprodani nastupi u Strasbourgu, Nici, Bruxellesu, Münchenu, Hamburgu, Berlinu, Kopenhagenu, Oslu, Göteborgu, Oberhausenu i Zürichu. Veliku pozornost izazvao je i njegov nastup na Festivalu u Sanremu, gdje je zajedno s Alicijom Keys izveo novu verziju pjesme "L'aurora".

Na četrdesetu obljetnicu legendarnog nastupa s pjesmom „Una storia importante" na Festivalu u Sanremu, objavio je dvojezični album "Una Storia Importante" / "Una Historia Importante", koji je već po izlasku ostvario značajan međunarodni odjek. Paralelno s tim. Na novom albumu Ramazzotti je publici ponudio spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kroz 15 pjesama koje kombiniraju nove skladbe i osvježene verzije najvećih hitova. Album uključuje i uspješne nove singlove poput "Il mio giorno preferito / Mi día preferido", koji je ostvario rekordan #1 na EarOne Airplay ljestvici, kao i pjesme nastale u suradnji s umjetnicima poput Elise, Jovanottija, Maxa Pezzalija, Carína Leóna, Lali, Kany García, Giorgie, Ultima i Andree Bocellija, potvrđujući međunarodni karakter i umjetničku širinu projekta.

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, turneja koju producira RadioRama, a distribuiraju Friends & Partners i Eventim Live International. Dosadašnji koncerti pokazali su da je publika, kako uživo tako i putem društvenih mreža, imala priliku doživjeti svjetsku produkciju, snažnu emotivnu priču, ali istovremeno potpuno intimnu atmosferu ove turneje, koja će svoj vrhunac pred hrvatskom publikom doživjeti 28. travnja 2026. u Areni Zagreb. Ulaznice za nastup mogu se nabaviti u u sustavu Eventima. Sve dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici pjevača www.ramazzotti.com kao i na stranici www.friendsandpartners.it.