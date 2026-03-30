GZUZ u Tvornici kulture - 20.10.2026.

Jedan od najkontroverznijih i najutjecajnijih izvođača europske hip hop scene, GZUZ, dolazi u Zagreb u sklopu velike europske turneje i 20. listopada 2026. nastupa u Tvornica kulture

Član kultnog hamburškog kolektiva 187 Strassenbande već godinama dominira njemačkom rap scenom, kombinirajući sirovu energiju, beskompromisne tekstove i prepoznatljiv, hrapav vokal. Njegovi albumi redovito osvajaju vrhove top-lista, dok projekti poput High & Hungrig, Wolke 7 i Große Freiheit bilježe milijunske streamove i status modernih klasika žanra.

Poznat po eksplozivnim live nastupima i "bez filtera" pristupu, GZUZ publici donosi autentičnu priču s ulice, mračnu, direktnu i bez uljepšavanja. Upravo ta sirovost učinila ga je jednim od najprepoznatljivijih lica gangsta rapa u Europi, ali i izvođačem koji kontinuirano puni klubove i dvorane diljem kontinenta.

Zagrebački koncert bit će prilika za domaću publiku da uživo doživi jedan od najenergičnijih rap nastupa današnjice, uz presjek najvećih hitova i materijala s aktualnih izdanja.

Ulaznice su u prodaji putem Evetnim sustava po cijeni od 39,99 eura, a interes publike već je izrazito velik - očekuje se rasprodan koncert. Stoga, svoju osiguraj ne vrijeme - https://www.eventim.hr/event/gzuz-zagreb-tvornica-kulture-21318775/

