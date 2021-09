Kosheen Live ovaj petak ipak u Boogaloou!

Zbog potencijalno lošeg vremena koncert benda Kosheen Live će se ipak, kako je i prvotno zamišljeno, održati u zagrebačkom klubu Boogaloo u petak, 24. rujna!

Za atmosferu prije i nakon koncerta zadužen će biti DJ FRX. Vrata se otvaraju u 19, početak koncerta je u 21 sat. Za ulazak na koncert potrebna je COVID potvrda ili važeći PCR test, a brzo testiranje bit će moguće i u prostorijama kluba od 19 sati po cijeni od 40 kuna. Organizatori mole sve da dođu što ranije kako bi se izbjegle gužve. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 170 kuna mogu se kupiti preko sustava Entrio, a na dan će koštati 190 kuna. Sve ranije kupljene ulaznice vrijede i za ovaj datum.

Kosheen je nastao 1999. u Bristolu, a već prvim albumom iz 2001. "Resist" i hitovima "Catch," "Hide U" i "Hungry" osvojili su titulu 'jedne od najvećih glazbenih atrakcija Velike Britanije'. Brzo su stekli naklonost kritičara i veliki broj obožavatelja. Kombinacija različitih stilova, poput drum'n'bassa, dancea i popa, dovela ih je do vrhova svjetskih top lista te kao jednog od favorita svih onih koji su odrasli na MTV-ju i VIVA-i početkom 2000-ih. Do sada su izdali pet albuma. Na jarunsko jezero dolazi Sian Evans s originalnim bubnjarem Mitchellom Gloverom i svjetski poznatim glazbenicima koji će dodatno oplemeniti njihov prijašnji zvuk. Sian se u protekla dva desetljeća etablirala kao vrlo plodna autorica i vokal u brojnim suradnjama, a posebno se ističu veliki hitovi "Louder" s DJ Freshom, kao i "Hot Right Now" Rite Ore za koji je napisala tekst.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/264824697834667/