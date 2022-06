Kombinacije na koje trebate pripaziti

Neke namirnice umanjuju djelovanje lijekova. Stručnjaci naveli na koje kombinacije bi trebalo pripaziti.

Istraživanje Medicinskog fakulteta u Wisconsinu u SAD-u objavljeno prošlog mjeseca pokazalo je, primjerice, da bi neki umjetni zaslađivači mogli utjecati na način na koji tijelo metabolizira određene lijekove, uključujući antibiotike, antidepresive i antivirusne lijekove.

Laboratorijska studija pokazala je da umjetni zaslađivači (dva testirana su sukraloza i acesulfam kalij) poremete funkciju proteina u jetri koji pomaže u uklanjanju toksina i lijekova iz tijela. Znanstvenici su ipak naveli kako je to samo preliminarni rad te da su potrebna detaljnija istraživanja.

No, to nije jedini primjer da hrana utječe na djelovanje lijeka. Poznato je da agrumi, posebno grejp, ometaju apsorpciju najmanje 85 različitih lijekova - od statina (lijekovi za snižavanje kolesterola) do antidepresiva.

Grejp naime sadrži spojeve zvane furanokumarini koji mogu ometati enzim u našem tijelu koji razgrađuje te lijekove, što može dovesti do opasno visokih razina u našem krvotoku.

„U normalnim uvjetima, ovaj enzim smanjuje količinu lijeka koja ulazi u vašu krv - a količine koje vam se prepisuju uzimaju u obzir taj proces. Ali ako u isto vrijeme pijete sok od grejpa - ili jedete voće - furanokumarini zaustavljaju ovaj enzim da radi svoj posao. To može biti važno za brojne široko propisane lijekove", pojašnjava Simon Maxwell, profesor kliničke farmakologije na Sveučilištu Edinburgh.

Problem je toliko značajan da znanstvenici rade na genetskoj varijanti grejpa koja sadrži niske razine furanokumarina kao sigurnijoj opciji za sve koji uzimaju lijekove.