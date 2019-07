Koliko vode trebamo piti ljeti?

Hidratacija je izuzetno važna za naše zdravlje, no nije rijetkost da na to zaboravimo. Stoga, samo da spomenemo nekoliko funkcija, voda održava našu temperaturu tijela, štiti osjetljivo tkivo i pomaže nam da se riješimo toksina. Prema Mayo klinici čak i blaga dehidracija može dovesti do umora.

Većinu godine trebamo otprilike istu količinu vode svaki dan - tipična preporuka je osam čaša vode. Koliko bismo trebali piti vode tijekom vrućih, ljetnih dana? Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza sigurno se znojimo više nego inače.

"Budući da se ljeti više znojite, također brže gubite tekućinu, čime povećavate potrebu za dodatnim unosom vode. Dobra vijest je da ljeti lakše pijemo vodu jer primjećujemo da smo žedni", objašnjava dr. Will Cole za MBGHealth te dodaje da ne smijemo zaboraviti na hidrataciju tijekom cijele godine.

"Važno je zadržati unos vode na stabilnoj razini bez obzira na vrijeme. Općenito, unos vode trebao bi biti oko 1,8 litre dnevno, ali ovisno o vašim razinama aktivnosti, težini, visini i spolu, moglo bi biti malo više", objasnio je.

Prema Amy Shah, liječnici integrativne medicine, povećavanje unosa tekućine u ljetnim mjesecima je posebno važno ako vježbate: "Povećala bih vaš unos vode na 2,9 litara dnevno, ako vježbate najmanje jedan sat". Prema Američkom koledžu za sportsku medicinu trebali biste piti dodatnu tekućinu prije, tijekom i poslije vježbanja, osobito ako vježbate na otvorenom.

Ako intenzivno vježbate ili više od jednog sata, klinika Mayo vas potiče da razmislite o sportskom napitku koji zamjenjuje elektrolite koje gubite znojenjem.

"Kada ste dehidrirani, gubite esencijalne elektrolite kao što su kalij, kalcij i magnezij koji su odgovorni za vitalne funkcije tijela. Neki od prvih znakova dehidracije uključuju suhu kožu, suhe oči, tamno žuti urin, vrtoglavicu, glavobolje i grčeve", objasnio je Cole.