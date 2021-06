Koliko treba piti vode ljeti?

Vrućine su krenule, a s njima i žeđ - dakle, koliko vam treba vode dnevno? Nutricionistica Lauren Minchen navodi da to ovisi o tjelesnoj težini i samom tijelu.

"Točna količina potrebne vode ovisi od osobe do osobe, no za aktivne odrasle osobe preporučuje se unos između dvije do četiri litre dnevno. Potrebe mogu varirati u tom rasponu s promjenom vanjske temperature", istaknula je Minchen.

Dodala je da će vaše tijelo vjerojatno trebati više vode ako redovito vježbate. Nutricionistica Amy Shapiro ističe da je važno nadoknaditi tekućinu koju osoba izgubi znojenjem.

Klinika Mayo preporučuje ispijanje 2,7 litara vode dnevno za žene i 3,7 litara za muškarce.

Znakovi da vam treba vode

Boja urina može vam otkriti trebate li piti više vode. Shapiro i Minchen navode da urin treba biti svijetle boje, a ako je taman, to je znak da vam treba vode. Umor, suha koža, grčevi u mišićima, zatvor i vrtoglavica su također pokazatelji dehidracije.

Osim što možete popiti čašu vode, također možete i jesti namirnice koje sadrže veliku količinu vode. Shapiro ističe da je lubenica odličan izbor tijekom ljeta jer ima visok udio vode, prenosi Huff post.

Osim lubenice možete jesti i krastavce, celer, brokulu i špinat.