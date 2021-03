Voda je stvarno genijalna

Voda nam očito treba, no vrlo često zaboravljamo na nju - ne pijemo dovoljno što radi raznorazne probleme u tijelu koje, obično, ne znamo da smo sami krivi za njih.

Upravo je to i razlog što vrlo rijetko razmišljamo o blagodatima vode jer je imamo stalno oko sebe - dovoljno je da otvorimo pipu i popijemo koliko želimo.

Naravno, ako živimo u modernom svijetu, no ne nužno i recimo u - Zagrebu, gdje još uvijek ima ljudi koji nemaju osnovnu ljudsku potrebu.

Zato je vrlo zamiljivo istraživanje pokazalo da ako pijete samo jedan posto više vode dnevno - da, samo jedan posto - smanjujete razine kalorija, šećera, natrija i kolesterola koje ćete unositi u organizam.

Oni koji su počeli piti samo jednu čašu vode više ubrzo su uočili promjene.

Kao što je objavljeno u časopisu Journal of Human Nutrition and Dietetics znanstvenici su analizirali podatke o konzumaciji više od 18.300 odraslih osoba. Jedan od znanstvenika, Ruopeng An, otkrio je da prosječna odrasla osoba konzumira 4,2 čaše obične vode dnevno (čaj i kava nisu uračunati).

To je zapravo više od 30% njihovog cjelokupnog dnevnog unosa vode kada se uračunaju druga pića i hrana koja sadrže vodu.

Samo jedan posto više unosa vode dnevno rezultirao je time da su ispitanici jeli 8.58 manje kalorija, 0.74 grama manje šećera, 9,8 miligrama natrija manje i 0.88 grama manje kolesterola. To je samo za jedan posto, a kada to prebacite na cijelu čašu, brojke se značajno povećaju.

Stoga, ako ste žedni - popijte veliku čašu vode. Isto napravite i ako ste gladni, jer vrlo često žeđ izgleda kao glad ...