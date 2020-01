Koliko treba hodati dnevno?

Magična brojka od 10.000 koraka - koliko bismo dnevno trebali napraviti kako bismo održali vitalnost i formu definirana je davnih 60-ih godina prošlog stoljeća u Japanu.

Odredio ju je izumitelj pedometra kako bi svoje sunarodnjake potaknuo da što više hodaju i ostanu aktivni, a kako tvrdi za portal USA Today I-Min Lee, profesor medicine na Harvardu, na 10.000 koraka se odlučio jer je ta brojka lako pamtljiva.

​​No, stručnjaci za fitness i liječnici danas imaju nove preporuke. Harley Patsernak, trener slavnih i suradnik Fitbita, popularne fitness aplikacije, preporučuje 14.000 koraka dnevno, ako želite smršavjeti, piše porta USA Today. No i dodaje kako bi broj koraka trebao biti personalizirana, uzevši u obzir životni stil osobe. Za neke je, kaže, dovoljno i manje od 10.000 koraka.

Studija provedena na Harvardu, u kojoj je sudjelovalo 17.000 žena u dobi od 68 do 78 godina pokazala je da one žene koje dnevno naprave 7500 koraka ili više imaju nižu stopu smrtnosti. Čak i one žene koje dnevno prijeđu samo 4400 koraka imaju nižu stopu smrtnosti od onih koje dnevno naprave 2000 koraka.

Dr. Lee savjetuje napraviti 2000 koraka više, no što inače hodamo svaki dan. Kaže, preporuka od 10.000 koraka vrijedi za mlade ljude, no za starije i ljudeizvan forme može biti dfemotivirajuća.

"Ako ste fizički neaktivni i cilj vam je postati aktivni, postavite realne ciljeve", poručuje. Za početak, bilo koja aktivnost je bolja od nikakve.