Koliko treba da se skinu blagdanske kile?

Blagdansko prejedanje ostavlja jasne posljedice - višak kilograma kojeg se trebamo riješiti, no koliko nam vremena treba za to? Vjerovali ili ne, istraživanja su pokazala da smo najdeblji 3. siječnja, a kile ćemo skinuti - do početka srpnja!

Naime, prema rezultatima istraživanja koje je obavio stručni časopis New England Journal Of Medicine, pokazalo se da obično do kraja siječnja izgubimo oko polovice kilograma koje smo natukli tijekom blagdana i to ako se važemo tri do četiri puta tjedno.

Znanstvenici sa sveučilišta Cornell proučavali su preko 3.000 ispitanika iz različitih krajeva svijeta te su pratili njihovo debljanje tijekom blagdana i eventualne napore koje ulažu da se riješe viška kilograma.

'Osobe koje se važu barem četiri puta tjedno izgube polovicu kilograma koje su nakupili tijekom blagdane već do kraja siječnja. Drugim riječima, ako ne bježite od loših vijesti nećete se dugo mučiti s viškom kilograma', rekao je voditelj istraživanja Brian Wansink.

Ipak, onu drugu polovicu možemo istopiti tek za pet do šest mjeseci, tako da vam je vjerojatno jasno da vas čeka proljeće puno znoja ...