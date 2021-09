Koliko se troši na lobranje u EU?

Organizacije Corporate Europe Observatory i LobbyControl utvrdile su da 612 kompanija, skupina i udruga troši više od 97 milijuna eura godišnje na lobiranje kojim nastoji utjecati na europsku politiku prema digitalnoj ekonomiji.

Najviše troši Google, 5,75 milijuna eura, pokazalo je istraživanje. Slijede Facebook s 5,5 milijuna eura, Microsoft s 5,25 milijuna, Apple s 3,5 milijuna, Huawei Technologies Co Ltd s tri milijuna i Amazon.com Inc s 2,75 milijuna eura.

Tvrtke su podatke dostavljale europskom registru za transparentnost do sredine lipnja ove godine.

Potrošnja tehnološkog sektora na lobiranje nadmašuje čak i onu farmaceutskih i financijskih tvrtki, te proizvođača fosilnih goriva i kemikalija, koji su dosada bili najizdašniji, utvrdili su Corporate Europe Observatory i LobbyControl.

„Sve veći lobistički utjecaj velikih tehnoloških kompanija i digitalne industrije u cjelini odražava njihovu ogromnu i sve značajniju ulogu u društvu", zaključuju.

Podaci bi trebali zazvoniti na uzbunu i potaknuti zakonodavce u EU da postrože nacrte zakona i propise o lobiranju, upozoravaju dvije organizacije.